عدالت در حقوق زنان در دستور کار دولت نهم قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، سید جلال هاشمی ظهر امروز در جمع رابطان زن بهداشت نیشابور در فرهنگسرای سیمرغ با بیان اینکه شرایط خوب امروز با قبل از انقلاب ، قابل مقایسه نیست، گفت: هم اکنون بانوان زیادی توانسته اند در حوزه های مختلف فرهنگی، آموزشی، تحقیقاتی ، اداری ، نیروهای مسلح و... فعالیت مفید داشته باشند.

فرماندار نیشابور خطاب به حضار، اظهار داشت: به زندگی در نظام جمهوری اسلامی افتخار کنید زیرا در خارج ازکشور و در کشورهای به اصطلاح آزاد و متمدن از زن استفاده ابزاری شده و بیشتر آنان به لحاظ شخصیت، تهی هستند.

وی ادامه داد: اگر زنان ما به تعالیم قرآن کریم و اهل بیت (ع) توسل داشته باشند می توانند انسانهای تأثیر گذار و سالم برای جامعه تربیت کنند.

هاشمی با اشاره به اینکه دولت نهم ، مهرورزی را اساس مدیریت خود قرار داده است، گفت: وقتی چنین چیزی سرلوحه امور قرار گیرد زمینه خدمت و دوست داشتن تمامی مردم اعم از روستایی و شهر و مناطق محروم و برخوردار به وجود می آید و چون انسان کار بهتری برای کسی که بیشتر او را دوست می دارد انجام می دهد، زمینه خدمت گذاری بهتر در وجودمان به وجود خواهد آمد.

وی با یاد آوری اینکه اساسا خداوند مهر و عطوفت را بیشتر در ذات خانم ها به امانت سپرده است، تأکید کرد: زنان مجموعه ای از مهر و عطوفت هستند که هیچ چیز و هیچ کس نمی تواند جای این ودیعه الهی را پر کند یا از آنها بگیرد.

در ادامه رئیس شبکه بهداشت و درمان نیشابور با بیان اینکه هر رابط بهداشت در محله خود، 50 خانوار را تحت پوشش دارد، وظایف رابطان بهداشت را پیگیری برنامه های مراکز بهداشتی درمانی در محلات نظیر تنظیم خانواده، پیگیری بیماریهای کودکان و مادران، واکسیناسیون، توزیع پیام های بهداشتی و برگزاری جلسات آموزشی دانست.

دکتر احمد درودی، تعداد رابطان بهداشت درسطح شهرستان را دو هزار و 18 نفر عنوان کرد و یاد آور شد: 14 مرکز بهداشتی درمانی و 58 خانه بهداشت درسطح شهرهای هفتگانه شهرستان و 16 مرکز و 108 خانه بهداشت در دهستانها مشغول به ارائه خدمت به شهروندان نیشابوری هستند.