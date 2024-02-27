استان: سیستان و بلوچستان

سیستان و بلوچستان حوزه انتخابیه: زاهدان

زاهدان شعار انتخاباتی: شفافیت، پیگیری، پاسخگویی

پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

حبیب شکیبایی یکی از داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است که در زیر رزومه کوتاهی از ایشان و پاسخ‌هایشان به سوالات مهر در دو بخش کشوری و استانی را می‌خوانید:

رزومه:

دارای شخصیتی معتقد و عملگرا به شفافیت در همه ارکان نظام، چرا که نهادینه شدن این شفافیت مانع بروز فسادهای اقتصادی، شکاف طبقاتی و تبعیض و بسیاری از مسائل و معضلات دیگر می‌شود همچنین در به نتیجه رساندن کارها فردی پیگیر بوده و فردی پاسخگو در مقابل مردم

سوالات کشوری:

* مهم‌ترین آسیب کارکردی مجلس شورای اسلامی از نگاه شما چیست؟

بارزترین آسیب کارکردی عدم اجرای شفافیت و مسئولیت پذیر نبودن برخی نمایندگان با توجه به غیبت و عدم شرکت نمایندگان در مصوبات مجلس می‌باشد.

*مجلس برای تقویت نقش نظارتی و تقنینی خود باید دست به چه اقداماتی بزند؟

استفاده صحیح و بجای نمایندگان از ابزارهای نظارتی نمایندگان، سوال، تذکر، استیضاح و تحقیق و تفحص که ابزارهای قدرت مجلس می‌باشند هم باعث شأن و جایگاه مجلس می‌باشد، هم به قوه مجریه در انجام وظایفش کمک می‌کند. برای تقویت تقنینی مجلس پرهیز از وضع قوانین متناقض و وضع قوانین کارآمد و محکم و به نفع مردم می‌باشد و با اجرای کامل طرح شفافیت علاوه بر ارتقا کار آمدی نمایندگان و مجلس، سبب فراگیر شدن آن در سایر بخش‌های حکومت و بهره مندی کل حاکمیت از مزایای شفافیت می‌گردد.

*نمایندگان چرا نباید اسیر تجمل‌گرایی شوند و برای پرهیز از این آسیب، چه اقداماتی ضرورت دارد؟

تجمل گرایی در نمایندگان علاوه بر اینکه باعث فاصله گرفتن از مردم می‌شود باعث میشه که از درد مردم بی اطلاع باشند و به همین جهت نتونن قوانین مناسبی برای این مردم وضع کنند و یا حتی در جهت مبارزه با اشرافی گری و فساد نمی‌توان توقع داشت اقدامی انجام دهند. برای پرهیز از این آسیب اجرای کامل شفافیت و اصل از کجا آورده‌ای می‌باشد و نماینده نباید بلحاظ جایگاه و موقعیت خود از رانت جهت کسب منافع خود و اطرافیان خود سو استفاده نماید

*همکاری و همراهی میان مجلس و سایر قوا و دستگاه‌ها چه تأثیری می‌تواند بر پیشرفت کشور داشته باشد؟ به نظر شما مهمترین تجلی‌گاه این همراهی و همکاری چیست؟

قطعاً همدلی و همسویی میان سه قوه باعث هم افزایی و پیشرفت نظام و خدمت رسانی هر چه بهتر به مردم می‌شود. مهمترین تجلی گاه این همراهی را می‌توان در بستر جامعه و رضایت مردم دانست

*مسؤولیت پذیری در قبال مردم موضوعی است که نمایندگان باید همواره به آن توجه داشته باشند. اگر نمایندگان از این مهم غافل شوند، چه پیامدهای منفی ایجاد خواهد شد؟

نمایندگان وقتی نسبت به انجام تکالیف و وظایف قانونی خود مسئولیت پذیر نباشد، باعث عقب افتادگی کشور و مثمر ثمر نبودن حضور در مجلس بوده و باعث می‌شود دودش در چشم مردم برود و مردم از این کم کاری و بی مسئولیتی و ترک‌فعل دچار رنج و عذاب خواهند شد

*مردمی بودن یکی از خصیصه‌های مهم هر نماینده باید باشد. یک نماینده چگونه می‌تواند این خصیصه را تحقق بخشد بدون آنکه در ورطه عوام‌زدگی و طرح شعارهای غیر واقع‌بینانه اسیر شود؟

نماینده مردم وکیل مردم بوده و مردم می‌بایست بدون هیچ‌گونه مانع و حجابی بتوانند مسائل و مشکلات خود را با وی مطرح نمایند و به عبارتی در دسترس مردم باشد.

* طبق قانون اساسی یک نماینده در قبال همه مردم ایران مسؤولیت دارد. برای تحقق این اصل مهم و جلوگیری از بخشی زدگی، باید چه مواردی مد نظر قرار گیرد؟

اینکه نمایندگان علاوه بر اینکه می‌بایست به فکر رفع مسائل و مشکلات مردم حوزه انتخابیه خود باشد، می‌باشد، نباید از وظیفه اصلی نمایندگی که برای آن سوگند یاد گرده اند غافل بمانند

سوالات استانی:

*برنامه شما برای کاهش فاصله شاخص‌های توسعه استان با سطح ملی چیست؟

دولت برای کاهش فاصله شاخص توسعه در استان سیستان و بلوچستان می‌بایست با سرمایه گذاری و ایجاد زیر ساخت‌های لازم در بخش صنایع با توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های این استان اقدام نماید تکمیل ترانزیت ریلی چابهار به سرخس که می‌تواند درآمد سرشاری را نصیب کشور نماید شناسایی و بهره برداری از معادن موجود در استان استفاده از ظرفیت مرز و توسعه بازارچه‌های مرزی استفاده از ظرفیت گردشگری در چابهار استفاده از ظرفیت تابش خورشید و باد جهت تولید برق و....

*تدبیر شما برای توسعه بازارچه‌های مرزی در استان سیستان و بلوچستان چیست؟

می‌بایست در این بازارچه‌های مرزی با سرمایه گذاری، نسبت به ایجاد زیر ساخت‌های لازم اقدام نمود هم به لحاظ جاده، هم به لحاظ احداث ساختمان و تأسیسات و هم سایر امکانات سخت افزاری و نرم افزاری هم ایجاد مشوق‌ها و معافیت‌های لازم جهت انجام مراودات تجاری بین دو کشور می‌بایست مسؤولین از محل صندوق توسعه ملی این بازارچه‌ها را توسعه دهند و نظارت دقیقی هم بر هزینه کرد این امور انجام شود

*سیستان و بلوچستان یکی از خشک‌ترین استان‌های کشور است. علاوه بر این، بیش از ۳۰۰ روستای استان فاقد شبکه آبرسانی هستند. برای حل این معضل چه برنامه‌ای دارید؟

در حال حاضر، در دولت سیزدهم در منطقه سیستان اقدامات مؤثری جهت لوله گذاری و شبکه گذاری آب شرب به اکثر روستاها صورت پذیرفته و می‌بایست با تخصیص بودجه لازم نسبت به شبکه گذاری جهت سایر روستاهایی که فاقد شبکه آب هستند اقدام شود ضمن اینکه می‌بایست با دیپلماسی فعال توسط وزارت امور خارجه، احقاق حقابه هامون از کشور افغانستان را پیگیری و مطالبه نمود و همچنین در برخی از نواحی جنوبی استان که با بارندگی موسمی و شدید مواجه هستند با ایجاد طرح آبخیز داری نسبت به ذخیره سازی آب و جلوگیری از هدر رفت آب اقدامی مؤثر انجام داد