محمد ملایون

استان: تهران

تهران حوزه انتخابیه: تهران، ری، شمیرانات، پردیس و اسلامشهر

تهران، ری، شمیرانات، پردیس و اسلامشهر شعار: سفیر خدمت

پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

یکی از داوطلبین نمایندگی دوازدهیمن دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، پردیس و اسلامشهر است، که در زیر رزومه کوتاهی از وی و پاسخ‌هایش به سوالات مهر در دو بخش کشوری و استانی را می‌خوانید:

رزومه:

- کارشناس ارشد فناوری اطلاعات ۱۲ سال سابقه فعالیت در حوزه فناوری اطلاعات

سوالات کشوری:

* مهم‌ترین آسیب کارکردی مجلس شورای اسلامی از نگاه شما چیست؟

مهترین آسیب کارکردی مجلس می‌توان به ضعف نظارت بر عملکرد دولت دانست و در ادامه عدم برخورد قاطع با متخلفات و افراد فاسد دانست.

*مجلس برای تقویت نقش نظارتی و تقنینی خود باید دست به چه اقداماتی بزند؟

برای تقویت نقش نظارتی باید موضوع شفافیت را مورد بررسی قرار داده و از رکن چهارم دموکراسی یعنی رسانه‌ها و همچنین سوت زنان برای تقویت بعد نظارتی و کاهش فساد استفاده شود.

*نمایندگان چرا نباید اسیر تجمل‌گرایی شوند و برای پرهیز از این آسیب، چه اقداماتی ضرورت دارد؟

متأسفانه تجمل گرایی در بین مسؤولین در کشور رواج پیدا کرده است که با وضعیت اقتصادی موجود یک رفتار ظالمانه به حساب می‌آید و می‌بایست با تعریف قوانین و نظارت‌های مستمر از این امر جلوگیری کرد.

*همکاری و همراهی میان مجلس و سایر قوا و دستگاه‌ها چه تأثیری می‌تواند بر پیشرفت کشور داشته باشد؟ به نظر شما مهمترین تجلی‌گاه این همراهی و همکاری چیست؟

همکاری سایر قوا در حوزه‌ی «هماهنگی در تصمیم» قابل تعریف و یکی از اصول مدیریت واحد است که می‌تواند در از اتلاف منابع و زمان جلوگیری نماید.

*مسؤولیت پذیری در قبال مردم موضوعی است که نمایندگان باید همواره به آن توجه داشته باشند. اگر نمایندگان از این مهم غافل شوند، چه پیامدهای منفی ایجاد خواهد شد؟

نماینده مجلس باید کسی باشد که منافع مردم را بر هر مصلحتی ترجیح دهد. زمانی که مردم احساس کنند که نمایندگانشان به وظایف خود عمل نمی‌کنند، اعتماد خود را به آنها از دست می‌دهند. این بی اعتمادی می‌تواند منجر به کاهش مشارکت در انتخابات و سایر فعالیت‌های مدنی شود.

*مردمی بودن یکی از خصیصه‌های مهم هر نماینده باید باشد. یک نماینده چگونه می‌تواند این خصیصه را تحقق بخشد بدون آنکه در ورطه عوام‌زدگی و طرح شعارهای غیر واقع‌بینانه اسیر شود؟

مردمی بودن به معنای در میان مردم رفتن، عدم فاصله گذاری، شنیدن و انتقال مشکلات مردم و دفاع از حقوق آنها در برابر ظلم و ستم و تلاش برای رفع تبعیض حفظ بیت‌المال و مبارزه با فساد است.

* طبق قانون اساسی یک نماینده در قبال همه مردم ایران مسؤولیت دارد. برای تحقق این اصل مهم و جلوگیری از بخشی زدگی، باید چه مواردی مد نظر قرار گیرد؟

نماینده باید به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وفادار باشد و از حقوق ملت دفاع کند و با مطالعه و تحقیق، سطح دانش و آگاهی خود را در زمینه‌های مختلف، اعم از مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افزایش دهد و از طریق برگزاری جلسات عمومی، نظرسنجی و سایر روش‌ها، از نظرات و پیشنهادات مردم در مورد مسائل مختلف کشور استفاده کند. این کار به او کمک می‌کند تا از دیدگاه‌های مختلف مردم آگاه شود و تصمیماتی را اتخاذ کند که مورد تأیید اکثریت مردم باشد.

سوالات استانی:

*استان تهران با کمبود سرانه‌های آموزشی، ورزشی، فضای سبز و… در اکثر مناطق خود به ویژه پردیس مواجه است، برای حل این معضل چه تدابیر عاجلی باید اندیشید؟

راهکارهایی ازجمله «تهیه طرح آمایش سرزمینی ورزش کشور»، «نظارت و پیگیری جدی جهت تخصیص ۰/۲۷ درصد از ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به بخش ورزش»، «اختصاص اعتبارات عمرانی ویژه برای اتمام طرح‌های ناتمام ورزشی»، «تقویت بخش وظایف شورای عالی تربیت بدنی و ورزش در قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان با محوریت به اشتراک گذاری و افزایش بهره وری اماکن ورزشی دستگاه‌های دولتی»، «ارائه روزانه ۴ ساعت خدمات ورزشی رایگان به ازای هر مکان ورزشی و با اولویت خدمت رسانی به دانش آموزان و زنان توسط تمامی اماکن ورزشی دستگاه‌های دولتی» و …از اقداماتی است که باید اولویت قرار گیرد.

*آلودگی هوا و فرسودگی حمل و نقل عمومی یکی از رایج‌ترین معضلات استان تهران است، برای حل این دو مساله چه برنامه‌ای دارید؟

حمل‌ونقل عمومی به عنوان یکی از مهمترین دغدغه‌های شهری برای تهران به شمار می‌رود اما آمار و شواهد نشان می‌دهد که میزان بودجه اختصاص یافته به این بخش از منابع دولت بسیار کم است که لازم است از ابزارهای تأمین منابع مالی پایدار که باعث افزایش سهم حمل‌ونقل عمومی یا پاک می‌شود استفاده شود.

*حاشیه نشینی و مهاجرت پذیری بالای تهران یکی از مسائلی است، که این استان و به خصوص شهر تهران را همواره با خود درگیر کرده است، این دو معضل چگونه مدیریت می‌شوند؟

اشتغال زایی در روستاها، تسهیل زندگی، تبلیغات و اطلاع رسانی و … را از عوامل جلوگیری از مهاجرت‌ها و تشدید حاشیه نشینی می‌باشد و برای درمان حاشیه نشینی نیز باید کارهای فرهنگی، بهداشتی، تربیتی و نظارتی در حاشیه‌ها صورت پذیرد، حل قطعی حاشیه نشینی تنها با مهاجرت معکوس میسر است.