تعداد نامزدهای حوزه انتخابیه جنوب استان بوشهر به ۲۸ نفر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، احمد غریبی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه همه تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات سالم و پرشور اندیشیده شده اظهار داشت: شور انتخاباتی در همه نقاط حوزه انتخابیه کنگان، دیر، جم و عسلویه وجود دارد و نامزدها در حال معرفی خود و ارائه برنامه هستند.

فرماندار کنگان گفت: با توجه به انصراف تعدادی از نامزدهای انتخابات مجلس در این حوزه در مهلت قانونی، تعداد نهایی نامزدهای انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه کنگان، دیر، جم و عسلویه به ۲۸ نفر رسید که از این تعداد ۲۷ نفر مرد و ۱ نفر زن است.

غریبی با بیان اینکه ساعت هشت صبح سه شنبه، آخرین مهلت افراد برای ارائه انصراف از رقابت‌های انتخاباتی بود، تاکید کرد: تبلیغات نامزدهای انتخاباتی تا ساعت هشت صبح روز پنج شنبه ادامه خواهد داشت.

رئیس مرکز حوزه انتخابیه جنوب استان بوشهر گفت: تعداد واجدین شرایط رأی دهی در حوزه را ۲۱۶ هزار و ۳۵۸ نفر است که از این تعداد ۸۶ هزار و ۱۵۰ نفر در شهرستان کنگان، ۵۳ هزار و ۴۷۹ نفر در عسلویه، ۳۹ هزار و ۵۷ نفر در دیر و ۳۷ هزار و ۶۷۲ نفر در شهرستان جم هستند.

وی تعداد افراد رأی اولی در حوزه انتخابیه را ۹ هزار و ۸۹ نفر شامل سه هزار و ۴۴ نفر کنگان، ۲ هزار و ۲۷۲ نفر دیر، ۲ هزار و ۳۱۶ نفر جم و هزار و ۴۵۸ نفر عسلویه) عنوان کرد و از همه مردم ولایتمدار درخواست کرد که همچون ادوار گذشته در انتخابات یازدهم اسفند شرکت کرده و امید دشمنان را به یاس تبدیل کنند.