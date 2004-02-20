به گزارش خبرنگار "مهر" تيم ملي ايران صبح پنج شنبه تهران را به مقصد هامبورگ ترك كرد و پس از رسيدن به اين شهر و استراحتي كوتاه در هتل "ايرلنز" اين شهر تمرين سبك را در محوطه اين هتل انجام داد .

ملي پوشان كشورمان عصر امروز دومين تمرين خود را در سالن اشپورت هاله محل برگزاري اين رقابتها انجام خواهند داد . رقابتهاي جودو گزينشي المپيك در آلمان از صبح فردا (شنبه) آغاز مي شود و تيم ايران با 3 جودوكار بنامهاي مسعود حاجي آخوندزاده در وزن 60- كيلوگرم ، يوسف كريميان در 66- و عباس فلاح در 90- كيلوگرم در اين رقابتها شركت خواهد كرد . ضمن اينكه آرش ميراسماعيلي و سيد محمود ميران نفراتي هستند كه پيش از اين سهميه المپيك آتن را كسب كرده اند و تنها در اردوئي كه پس از اين مسابقات تشكيل خواهد شد ، شركت مي كنند .