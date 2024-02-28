- استان: تهران
- حوزه انتخابیه: تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس
- شعار: تأمین معیشت مردم
پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.
حجتالله سلگی یکی از داوطلبین نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس است، که در زیر رزومه کوتاهی از وی و پاسخهایش به سوالات مهر در دو بخش کشوری و استانی را میخوانید:
رزومه:
- دکترای تخصصی حسابداری مدرس دانشگاه
- سوالات کشوری:
* مهمترین آسیب کارکردی مجلس شورای اسلامی از نگاه شما چیست؟
فراموش کردن مردم
*مجلس برای تقویت نقش نظارتی و تقنینی خود باید دست به چه اقداماتی بزند؟
نظارت و بازرسی و حضور خود یا نمایندگان در تمامی مشکلات
*نمایندگان چرا نباید اسیر تجملگرایی شوند و برای پرهیز از این آسیب، چه اقداماتی ضرورت دارد؟
خادم دنبال تجملات نیست
*همکاری و همراهی میان مجلس و سایر قوا و دستگاهها چه تأثیری میتواند بر پیشرفت کشور داشته باشد؟ به نظر شما مهمترین تجلیگاه این همراهی و همکاری چیست؟
ه مراهی و همدلی سه قوا
*مسؤولیت پذیری در قبال مردم موضوعی است که نمایندگان باید همواره به آن توجه داشته باشند. اگر نمایندگان از این مهم غافل شوند، چه پیامدهای منفی ایجاد خواهد شد؟
بی اعتمادی
*مردمی بودن یکی از خصیصههای مهم هر نماینده باید باشد. یک نماینده چگونه میتواند این خصیصه را تحقق بخشد بدون آنکه در ورطه عوامزدگی و طرح شعارهای غیر واقعبینانه اسیر شود؟
حضور در جمع مردم
* طبق قانون اساسی یک نماینده در قبال همه مردم ایران مسؤولیت دارد. برای تحقق این اصل مهم و جلوگیری از بخشی زدگی، باید چه مواردی مد نظر قرار گیرد؟
خدمت گذاری
- سوالات استانی:
*استان تهران با کمبود سرانههای آموزشی، ورزشی، فضای سبز و… در اکثر مناطق خود به ویژه پردیس مواجه است، برای حل این معضل چه تدابیر عاجلی باید اندیشید؟
ساخت مدرسه و سالن ورزشی و نظام دادن به هیئتهای ورزشی و فضاهای آموزشی.
*آلودگی ههوا و فرسودگی حمل و نقل عمومی یکی از رایجترین معضلات استان تهران است، برای حل این دو مساله چه برنامهای دارید؟
بنزین خوب خودرو فرسوده و غیر استاندارد و از همه مهمتر کارهای فرهنگی
*حاشیه نشی نی و مهاجرت پذیری بالای تهران یکی از مسائلی است، که این استان و به خصوص شهر تهران را همواره با خود درگیر کرده است، این دو معضل چگونه مدیریت میشوند؟
اشتغال صرفاً مهاجرت پذیری در درجه اول به خاطر اشتغال بعد امکانات پزشکی و در نهایت آموزشی به نظر من است.
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