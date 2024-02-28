مناطق آزاد ماموریت دارند در حوزه فرهنگ اسلامی عزم جدی داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت اله عبدالملکی شامگاه سه‌شنبه در آئین اختتامیه پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه رسام که در منطقه آزاد اروند برگزار شد، اظهار کرد: در شرایطی که بشر مجدداً مغلوب شیطان شده بود، انقلاب بزرگی به نام انقلاب اسلامی در سال ۵۷ توسط یکی از اولیا الهی حضرت امام‌خمینی رخ داد و جریان حق جان گرفت آنگاه دیانت، انسانیت و معنویت وارد حیات جدیدی شد و جریان باطل و جنود شیطان این بار در غالب آمریکا متجلی شد که شیطان بزرگ است، اصلی ترین یاوران شیطان جن هستند که از درگاه خداوند رانده شد.

مشاور رئیس جمهور گفت: آمریکا از تمام ابزارش استفاده کرد، جنگ نظامی را از خطه خوزستان آغاز کرد تا مجدد جریان حق را مغلوب کنند. مقاومت مردمی خودکار شروع شد هشت سال درگیر شدیم اما در جریان این هشت سال در این جنگ نظامی سنگین، جنود شیطان را مغلوب کردیم و بعد از کربلای ۵ شیطان متوجه شد با این جریان در حوزه نظامی نمی‌تواند مقابله کند لذا بعد از آن جنگ فرهنگی را شروع کردند و گفتند اکنون باید سبک زندگی، افکار و عقاید مردم ایران را تحت تأثیر قرار دهیم و باید به بنیان خانواده حمله کنیم.

وی بیان کرد: آمریکا در تهاجم فرهنگی چند سالی سنگین تهاجم کرد اما ناامید شدند و وارد جنگ سیاسی شدند، تهاجم جدیدی که شاید از سال ۷۷ به بعد علیه ما اتفاق افتاد. در جریان جنگ سیاسی هم حدود هشت سال به ما حمله کردند اما شکست سختی خوردند، پس از آن آخرین ابزاری که داشتند یعنی جنگ اقتصادی را از حدود سال ۹۰ پیاده کردند.

مشاور رئیس جمهور ادامه داد: سنگین‌ترین جنگ اقتصادی که در تاریخ بشر علیه یک ملت اتفاق افتاده را اجرا کردند، هیچ ابزاری از جنگ اقتصادی نبود که آنها از آن استفاده نکرده باشند، ۱۰ سال ما را ذیل سنگین‌ترین تحریم‌های اقتصادی قرار دادند و شکست مفتضحانه‌ای خوردند؛ سپس وارد جنگ ترکیبی شدند، ترکیبی از اغتشاشات، جنگ فرهنگی، جنگ اقتصادی، تحریم، جنگ سیاسی و امثال اینها. در این جریان هم خیلی زود شکست خوردند اگر ما نبردهای قبلی مان حدود هشت سال طول می‌کشید این حدود سه سال بود.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی ادامه داد: در این فضا عنصر هنر مهم‌ترین ابزاری است که ما احتیاج داریم و باید به آن مسلح باشیم، مهم‌ترین همیاران ما در دنیا مردم هستند لذا ما باید با مردم دنیا صحبت کنیم و از روایت این درگیری‌ها برایشان بگوییم.

عبدالملکی گفت: بهترین زبان برای صحبت، هنر، شعر، فیلم و محصولات نمایشی، هنری کوتاه و بسیار زیبا است زیرا انسان بنده هنر است و اگر هنرمندانه صحبت کردید همه حرف ما را گوش می‌کنند، همچنین باید کوتاه باشد زیرا جریان باطل مهمترین کاری که اکنون انجام می‌دهد این است که شلوغ کاری می‌کند تا صداها شنیده نشود لذا حتماً محصولات هنری زیبا باید کوتاه باشد تا مردم فرصت داشته باشند در این سر و صدا به این‌ها گوش دهند و آنها را نگاه کنند.

عبدالملکی با بیان اینکه اکنون هنر کوتاه، نیاز انقلاب اسلامی در حرکت تهاجمی که غرب آغاز کرده است، تصریح کرد: امروز که اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه رسام رقم می‌خورد از نظر ما در یک نگاه تاریخی _تمدنی اهمیت دارد و انتخاب ویژه و مهمی است، در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور هم خودمان را در همین ادبیات تعریف کرده‌ایم.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی افزود: درست است مأموریت اصلی ما اقتصاد مقاومتی، سرمایه‌گذاری و تقویت صادرات است ولی امسال اتفاقات بسیار خوبی در این زمینه رخ داده است. چهار برابر شدن تقاضای سرمایه‌گذاری و تقریباً سه برابر شدن میزان سرمایه‌گذاری که روی زمین محقق شده و ما در شروع این جریان اصلی هستیم.

وی گفت: ما اقتصاد را اصالتاً برای فرهنگ و در این جریان تمدنی تعریف می‌کنیم لذا همکاران ما در مناطق آزاد کشور و سازمان‌های منطقه آزاد مسؤولیت و مأموریت دارند در حوزه فرهنگ اسلامی، ایرانی و انقلابی عزم جدی داشته باشند.