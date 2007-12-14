حسین کنعانی مقدم، دبیر سیاسی ائتلاف بزرگ حزب‌الله در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: نماینده مجلس باید پاسخگوی اقدامات خود در دوران نمایندگی خود باشد .

وی تصریح کرد: عملکرد مجلس باید در دو حیطه مهم یعنی قانونگذاری و دیگری نظارتی، مورد بحث قرار گیرد. در بخش قانونگذاری یکی از وظایف مهم، ارائه طرح‌های مجلس و دیگری تصویب لوایح و بررسی و تصویب بودجه سالانه دولت است.

کنعانی مقدم با بیان اینکه در حال حاضر فراکسیون حزب‌الله، ارزیابی عملکرد نمایندگان کنونی مجلس را در دستور کار دارد، افزود: حزب الله معتقد است که با حضور نمایندگان دلسوز مردم و متخصص، کارآمد و متعهد و باتجربه در امور اجرایی و قانونگذاری، باید مجلس به یک مجلس قانونگذار ، کارآمد، متخصص و ناظری با تجربه در امور اجرایی کشور تبدیل شود.

وی با بیان اینکه نباید مجلس هشتم فقط مجلس افراد چهره و معروف باشد، خاطرنشان کرد: حضور افراد اصلح، مقبول و با تخصص‌ مورد نیاز کمیسیونهای مجلس باید از ویژگی های مجلس هشتم باشد و ما در ائتلاف حزب‌الله بدنبال شناسایی این افراد از میان نمایندگان فعلی و افراد جدید هستیم.