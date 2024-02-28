‌ استان: البرز

حوزه انتخابیه: کرج، اشتهارد و فردیس

شعار انتخاباتی: صدای مردم، برای مردم، در کنار مردم

پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

علی کرمیان یکی از داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است که در زیر رزومه کوتاهی از ایشان و پاسخ‌هایشان به سوالات مهر در دو بخش کشوری و استانی را می‌خوانید:

سوالات کشوری:

*مهمترین آسیب کارکردی مجلس شورای اسلامی از نگاه شما چیست؟

عدم شفافیت

*مجلس برای تقویت نقش نظارتی و تقنینی خود باید دست به چه اقداماتی بزند؟

بازرسی نمایندگان در زمان اجرای قانون

*نمایندگان چرا نباید اسیر تجمل گرایی شوند و برای پرهیز از این آسیب چه اقداماتی ضرورت دارد؟

هم پای مردم باشند و خدمت واقعی به مردم انجام دهند.

*همکاری و همراهی میان مجلس و سایر قوا و دستگاه‌ها چه تأثیری می‌تواند بر پیشرفت کشور داشته باشد؟ به نظر شما مهمترین تجلی گاه این همراهی و همکاری چیست؟

با برنامه ریزی مدون و برنامه ریزی استراتژیک جهت همکاری بین سه قوا

* مسؤولیت پذیری در قبال مردم موضوعی است که نمایندگان باید همواره به آن توجه داشته باشند. اگر نمایندگان از این مهم غافل شوند، چه پیامدهای منفی ایجاد خواهد شد؟

دلسردی مردم و ناامیدی از نماینده

*مردمی بودن یکی از خصیصه‌های مهم هر نماینده باید باشد. یک نماینده چگونه می‌تواند این خصیصه را تحقق ببخشد بدون آنکه در ورطه عوام زدگی و طرح شعارهای غیرواقع بینانه اسیر شود؟

باید از کارشناسان نمایان و پنهان استفاده کند. باید با برنامه ریزی هر دو هفته در جمع مردم باشد و ماهانه گزارش کاری و برنامه‌های خود را به مردم به صورت شفاف ارائه دهد.

*طبق قانون اساسی یک نماینده در قبال همه مردم ایران مسؤولیت دارد. برای تحقق این اصل مصرح و جلوگیری از بخشی زدگی باید چه مواردی مطمح نظر قرار گیرد؟

با توجه به عضویت در فراکسیون، باید با برنامه ریزی به استان‌های مختلف سفر کند و با حضور در مناطق مختلف روستایی، عشایری و شهری از نزدیک با مردم ملاقات کند و بر اجرای قانون نظارت داشته باشد.

سوالات استانی:

*تراکم جمعیت استان البرز به دلیل مهاجرت بالا از سایر استان‌ها ۱۱ برابر میانگین کشوری است. یکی از پیامدهای مهم این تراکم بالا حاشیه نشینی است. برنامه شما برای حل این معضل چیست؟

با برنامه ریزی دقیق و قانون اشتغال و حذف مالیات برای تأسیس کارخانه‌ها و ایجاد در شهرستانها حذف مالیات از فیش حقوقی کارکنان در شهرستانهایی که کارخانجات تازه تأسیس دارند.

*موقعیت مکانی و عبور راه‌های اصلی و پرتردد مثل اتوبان کرج، قزوین و جاده چالوس از محدوده استان موجب شده حدود ۲۰ درصد ترافیک برون شهری کشور در این استان صورت گیرد. برای حل معضل ترافیک در استان البرز چه تدابیری باید اندیشیده شود؟

با کنترل مهاجر پذیری و ایجاد راه تردد در حاشیه استان

*عدم تطابق استقرار جمعیت بالا با توان اکولوژیک استان موجب بروز برخی معضلات از جمله حفر چاه‌های غیرمجاز و کاهش سطح آب‌های زیرزمینی شده است. برای مقابله با این معضل چه برنامه‌ای دارید؟

کنترل آب سهمیه‌ای برای تأمین نیاز کشاورزان و باغداران با توجه به اینکه کرج نیاز به سرسبزی و کاشت نهال دارد و فرهنگ سازی صرفه جویی آب بین مردم و تشویق خانوارهایی که کنترل و کاهش مصرف آب دارند.