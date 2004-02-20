دموكراسي در ايران وحماسه انتخابات

اين انتخابات كه از مدتها پيش مورد توجه رسانه هاي غربي قرار داشت از چند جهت حائز اهميت است . اهميت اول اين است كه ايران در شرايط زماني خاصي قرار دارد، زيرا حضور نظامي آمريكا در كنار مرزهاي شرقي وجنوب غربي ايران اوضاع منطقه را بشدت نا امن ساخته است .

اهميت دوم اين است كه اشغال 11 ماهه عراق توسط آمريكا وحضور بي سابقه تروريستها در عراق با هدف تسويه حساب با آمريكا، كشورهاي منطقه را دچار چالشهاي امنيتي كرده است .

طبيعي است ايران كه يكي از مهمترين همسايگان عراق به شمار مي آيد، نمي تواند نسبت به آنچه كه در اين كشورمي گذرد، بي تفاوت باشد ، زيرا اين حوادث بدليل بافت اجتماعي، جغرافيايي وسياسي عراق بدون شك ايران را نيزمتاثر مي سازد .

درچنين فضاي ناامني، جمهوري اسلامي برغم برخي مشكلات از جمله اتهامات پي درپي آمريكا و غرب در مورد فعاليت هاي هسته اي ايران، زلزله بم ، حادثه انفجار قطار نيشابور، مقدمات برگزاري انتخابات مجلس هفتم را فراهم ساخت .

بروز اين مشكلات، اگر درهركشور ديگري اتفاق مي افتاد قطعا موجب مي شد تا برگزاري چنين انتخاباتي به تعويق بيفتد وحالت فوق العاده اعلام مي شد . اما جمهوري اسلامي ايران كه تنها 25 سال است كه يك تجربه جديدي از دموكراسي ومردمسالاري را آغاز كرده مايل نيست اين تجربه را فداي برخي تحولات داخلي ، منطقه اي وبين المللي سازد .

اين تجربه حتي در سخت ترين شرايط يعني در طول جنگ تحميلي وزيرحملات موشكي رژيم بعث عراق نيز ادامه يافت ومسولان نظام هر گز به بهانه جنگ ، انتخابات پارلماني ورياست جمهوري را تعطيل نكردند .

آرشيو رسانه هاي گروهي داخلي وغربي نشان مي دهد كه ملت ايران در طول 8 سال جنگ با اين كه رژيم منفورصدام در زمان برگزاري انتخابات درايران، شهرها را به حملات شيميايي تهديد مي كرد؛ اما مردم پر شورتر ازهميشه پاي صندوق هاي راي حاضر شدند ونمايندگان خود را برگزيدند .

اين تجربه موفقيت آميز به شكل گيري يك جامعه مدني ومشاركت مستقيم مردم در تعيين سرنوشت خود كمك كرد، وامروز ايران به الگويي از نماد دموكراسي ومردمسالاري ديني براي كشورهاي جهان تبديل شده است .

اين الگو بطور قطع براي آمريكا وغرب كه پس از دهها سال شعار دموكراسي نتوانسته اند ريشه تبعيض نژادي وآپارتايد را در جوامع خود ازميان بردارند خوشايند نيست .

نمونه اين دموكراسي دروغين وبي محتوا را اخيرا آقاي " پل برمر" حاكم غير نظامي آمريكا در عراق به نمايش گذارد او اعلام كرد چون قانون اساسي عراق كه توسط جمعي از انديشمندان وحقوقدانان برجسته عراقي تدوين شده، منبع قانونگذاري دراين كشور را شريعت اسلامي مي داند ، لذا اين قانون را " وتو" مي كند .

مقايسه اجمالي فضاي سياسي حاكم بر ايران با ساير كشورهاي منطقه نشان مي دهد كه جمهوري اسلامي ايران ادامه بقاي خود را در حضور همه جانبه مردم ونهادينه ساختن اصل مشاركت جمعي مردم جستجو مي كند .

بسياري از كشورهاي اسلامي وجهان سوم در قرن 21حاضر كه قرن انفجاراطلاعات وارتباطات نام گرفته، به بهانه وجود يك دشمن خارجي ويا تروررئيس دولت خود ويا تظاهرات دانشجويي، چندين دهه است كه قوانين نظامي را اعمال مي كنند .

اما درايران با وجود وقوع چندين انفجار كه به شهادت رئيس جمهوري ونخست وزير ودهها شخصيت سياسي واجرايي ونماينده مجلس منجر شد هرگزحتي يك روز حالت فوق العاده در اين كشوراعلام نشده است .

بديهي است حوادث اخيري كه قبل از برگزاري انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي ، بوجودآمد تبعات وپي آمدهاي طبيعي نظام دموكراسي ومردمسالاري است .

اين پي آمدها قطعا قابل پيش بيني بود ودر جوامع غربي كه مدعي توسعه دموكراسي هستند پيوسته اتفاق مي افتد . نمونه اين نوع حوادث را مي توان درانتخابات سال 2000 آمريكا يافت كه جرج بوش با تفاوت اندكي بر رقيب خود " آل گور" از حزب دموكرات، پيروز شد .

به هرحال انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي علي رغم بمباران تبليغاتي آمريكا وغرب واظهار نظرهاي غير منطقي قدرت هاي خارجي با آرامش وبدون وقوع حوادثي بر گزار شد .

دراين انتخابات ملت بزرگ ايران ثابت كرد كه تحت تاثير تبليغات غرب وآمريكا قرار نمي گيرد وبه راه خود براي نهادينه ساختن دموكراسي حقيقي ومردمسالاري ديني ادامه خواهد داد .