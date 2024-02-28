استان: آذربایجان شرقی

آذربایجان شرقی حوزه انتخابیه: تبریز، آذرشهر و اسکو

تبریز، آذرشهر و اسکو شعار انتخاباتی: مردی از جنس مردم برای مردم

پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

قلی احمدیان یکی از داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است که در زیر رزومه کوتاهی از ایشان و پاسخ‌هایشان به سوالات مهر در دو بخش کشوری و استانی را می‌خوانید:

رزومه:

سوالات کشوری:

* مهم‌ترین آسیب کارکردی مجلس شورای اسلامی از نگاه شما چیست؟

عدم مردمی بودن نمایندگان

*مجلس برای تقویت نقش نظارتی و تقنینی خود باید دست به چه اقداماتی بزند؟

نمایندگان باید در بین مردم باشند تا بتوانند درد مردم را درک کنند صدای مردم باشند

*نمایندگان چرا نباید اسیر تجمل‌گرایی شوند و برای پرهیز از این آسیب، چه اقداماتی ضرورت دارد؟

مردمی بودن

*همکاری و همراهی میان مجلس و سایر قوا و دستگاه‌ها چه تأثیری می‌تواند بر پیشرفت کشور داشته باشد؟ به نظر شما مهمترین تجلی‌گاه این همراهی و همکاری چیست؟

تعامل و همراهی و همدلی نمایندگان می‌تواند تأثیرات مثبتی برای وضع قوانین به نفع مردم شود

*مسؤولیت پذیری در قبال مردم موضوعی است که نمایندگان باید همواره به آن توجه داشته باشند. اگر نمایندگان از این مهم غافل شوند، چه پیامدهای منفی ایجاد خواهد شد؟

باعث افت مشارکت مردم در صحنه‌های اجتماعی می‌شود

*مردمی بودن یکی از خصیصه‌های مهم هر نماینده باید باشد. یک نماینده چگونه می‌تواند این خصیصه را تحقق بخشد بدون آنکه در ورطه عوام‌زدگی و طرح شعارهای غیر واقع‌بینانه اسیر شود؟

نماینده باید در بین مردم حضور داشته باشد

* طبق قانون اساسی یک نماینده در قبال همه مردم ایران مسؤولیت دارد. برای تحقق این اصل مهم و جلوگیری از بخشی زدگی، باید چه مواردی مد نظر قرار گیرد؟

عملکرد نمایندگان در مقابل دید مردم قرار دارد و نمایندگان باید در حوزه‌های انتخابیه خود پاسخگوی مشکلات مردم و جامعه باشند

سوالات استانی:

* برنامه شما برای حل معضل حاشیه نشینی در شهرهایی نظیر تبریز چیست؟ با توجه به اینکه چیزی حدود ۱۰۰ هزار مسکن غیر مجاز در این کلان شهر ساخته شده است

برنامه اینجانب در صورت انتخاب برای حاشیه شهر اعطای مجوز و پروانه ساخت به صورت رایگان اعطای وام کم بهره برای مقاوم سازی و نوسازی و آماده نمودن زیرساخت‌ها ایجاد شهرک‌ها و بازگشایی مسیرهای حاشیه نشینی با اعتبارات استانی

* برنامه شما برای حل تنش آبی در حوزه کشاورزی استان چیست؟

برنامه اینجانب برای تنش آبی مدیریت مصرف و بستن چاه‌های غیر مجاز مدیریت کشت محصولاتی که آب کمی مصرف می‌کنند و مواردی از قبیل مدیریت بارش‌ها و برف‌ها و انتقال آنها بصورت مدیریت شده و استفاده از تکنولوژی باران مصنوعی در برخی از مزارع استان

*استان آذربایجان شرقی با وجود صدها کارگاه تولید قطعات خودرو، حتی یک واحد تولیدی خودرو هم ندارد. علت به وجود آمدن این پدیده از نگاه شما چیست و برای حل آنچه برنامه‌ای دارید؟

استان آمادگی کامل برای تولید خودرو را دارد ولی متأسفانه انحصاری نمودن این صنعت به بهانه حمایت از تولید داخل این مشکلات را به وجود آورده است