استان: مرکزی

مرکزی حوزه انتخابیه: اراک، کمیجان و خنداب

اراک، کمیجان و خنداب شعار انتخاباتی: مردم هوای پاک و اشتغال بومی می‌خواهند. مردم شفافیت و قانون مداری می‌خواهند. مردم نماینده مستقل می‌خواهند

پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

طاهر حسن‌بیگی یکی از داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است که در زیر رزومه کوتاهی از ایشان و پاسخ‌هایشان به سوالات مهر در دو بخش کشوری و استانی را می‌خوانید:

رزومه:

نامزد مستقل کد ۱۶۹. کارمند، مربی ورزشی، روانشناس و مشاور، سابقه تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی

سوالات کشوری:

* مهم‌ترین آسیب کارکردی مجلس شورای اسلامی از نگاه شما چیست؟

توجه بیشتر به منافع ملی و تقنین قوانین به روز و در خور حال مردم عزیز میهن اسلامی

مجلس برای تقویت نقش نظارتی و تقنینی خود باید دست به چه اقداماتی بزند؟

سنجش اثربخشی و مطالبه بیشتر اجرای قوانین

نمایندگان چرا نباید اسیر تجمل‌گرایی شوند و برای پرهیز از این آسیب، چه اقداماتی ضرورت دارد؟

دو صد گفته به از نیم کردار نیست. مردمی بودن

همکاری و همراهی میان مجلس و سایر قوا و دستگاه‌ها چه تأثیری م ی‌تواند بر پیشرفت کشور داشته باشد؟ به نظر شما مهمترین تجلی‌گاه این همراهی و همکاری چیست؟

همکاری مبتنی بر عمل به قوانین. تصویب لوایح و قوانین‌

* مسؤولیت پذیری در قبال مردم موضوعی است که نمایندگان باید همواره به آن توجه داشته باشند. اگر نمایندگان از این مهم غافل شوند، چه پیامدهای منفی ایجاد خواهد شد؟

خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: اتامرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب افلا تعملون و همچنین: یاایهاالذین آمنوا لم تقولون مالا تفعلون. کبر مقتا عند الله آن تقولوا مالاتفعلون

طبق قانون اساسی یک نماینده در قبال همه مردم ایران مسؤولیت دارد. برای تحقق این اصل مهم و جلوگیری از بخشی زدگی، باید چه مواردی مد نظر قرار گیرد؟

دغدغه‌های مردم را بشنود و مطالبه کند

سوالات استانی:



*استان مرکزی به واسطه اینکه دومین قطب صنایع مادر تخصصی و چهارمین قطب صنعت کشور است، همواره با معضل واگذاری‌های غیر اصولی به بخش خصوصی مواجه بوده است. برای رفع این مساله چه باید کرد؟

شرایط واگذاری کارشناسی شده و شفاف و توجه به بهره‌مندی عمومی استان در نظر گرفته شود

‌* استان مرکزی به ویژه شهر اراک یکی از آلوده‌ترین مناطق ایران است. برای کاهش آلایندگی صنایع استان مرکزی چه تدابیری باید اندیشیده شود؟

اجرای دقیق قانون هوای پاک

استان مرکزی به پایتخت گل و گیاه تزئینی کشور مشهور است. برای توسعه مزیت نسبی استان مرکزی در زمینه گیاهان زینتی، چه برنامه‌هایی دارید؟

گردشگری می‌تواند به ظهور و بروز این مهم کمک شایانی نماید.