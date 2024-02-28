خبر مهم برای بورس؛ عوارض صادرات زنجیره فولاد اصلاح شد+ جزییات

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس مصوبه جدید هیأت دولت نرخ‌های جدید عوارض صادراتی محصولات زنجیره فولاد به صورت زیر است:

سنگ آهن مگنتیت: ۲۰ درصد (بدون تغییر)

سنگ آهن هماتیت: ۲ درصد (۱۸ واحد درصد کاهش)

کنسانتره سنگ آهن: ۵ درصد (۱۵ واحد درصد کاهش)

گندله سنگ آهن: ۲ درصد (۱۸ واحد درصد کاهش)

آهن اسفنجی: ۵ درصد (بدون تغییر)

بیلت، بلوم و اسلب فولادی: ۱ درصد (یک واحد درصد کاهش)

به گزارش خبرنگار مهر، با این خبر سود عملیاتی شرکت‌های فولادی بیشتر شده و انتظار می‌رود این گروه در بورس هفته آینده پرتقاضا شوند.