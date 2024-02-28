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۹ اسفند ۱۴۰۲، ۱۳:۱۱

خبر مهم برای بورس؛ عوارض صادرات زنجیره فولاد اصلاح شد+ جزییات

خبر مهم برای بورس؛ عوارض صادرات زنجیره فولاد اصلاح شد+ جزییات

هیات دولت در مصوبه ای عوارض مرتبط با صادرات زنجیره فولاد را اصلاح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس مصوبه جدید هیأت دولت نرخ‌های جدید عوارض صادراتی محصولات زنجیره فولاد به صورت زیر است:

سنگ آهن مگنتیت: ۲۰ درصد (بدون تغییر)
سنگ آهن هماتیت: ۲ درصد (۱۸ واحد درصد کاهش)

کنسانتره سنگ آهن: ۵ درصد (۱۵ واحد درصد کاهش)
گندله سنگ آهن: ۲ درصد (۱۸ واحد درصد کاهش)
آهن اسفنجی: ۵ درصد (بدون تغییر)
بیلت، بلوم و اسلب فولادی: ۱ درصد (یک واحد درصد کاهش)

خبر مهم برای بورس؛ عوارض صادرات زنجیره فولاد اصلاح شد+ جزییات

به گزارش خبرنگار مهر، با این خبر سود عملیاتی شرکت‌های فولادی بیشتر شده و انتظار می‌رود این گروه در بورس هفته آینده پرتقاضا شوند.

کد مطلب 6040091
سمیه رسولی

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