استان: مرکزی

حوزه انتخابیه: اراک، کمیجان و خنداب

شعار انتخاباتی: همه با هم مشارکت حداکثر ی در انتخابات ۱۱ اسفند

پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

حمیدرضا محمودی یکی از داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است که در زیر رزومه کوتاهی از ایشان و پاسخ‌هایشان به سوالات مهر در دو بخش کشوری و استانی را می‌خوانید:

رزومه:

متعهد و متخصص مالی فرزند شهید والامقام قدرت الله محمودی

سوالات کشوری:

* مهم‌ترین آسیب کارکردی مجلس شورای اسلامی از نگاه شما چیست؟

پیگیری مصوبات و اجرایی کردن آنها

مجلس برای تقویت نقش نظارتی و تقنینی خود باید دست به چه اقداماتی بزند؟

مشارکت دادان مردم و اعتماد به مدیریت

نمایندگان چرا نباید اسیر تجمل‌گرایی شوند و برای پرهیز از این آسیب، چه اقداماتی ضرورت دارد؟

باید مردمی باشند و از بین مردم باشند بدون هزینه‌های تبلیغاتی زیاد و وعده و وعید

همکاری و همراهی میان مجلس و سایر قوا و دستگاه‌ها چه تأثیری همکاری می‌تواند بر پیشرفت کشور داشته باشد؟ به نظر شما مهمترین تجلی‌گاه این همراهی و همکاری چیست؟

مسلماً موجب افزایش کارایی مجلس می‌شود

* مسؤولیت پذیری در قبال مردم موضوعی است که نمایندگان باید همواره به آن توجه داشته باشند. اگر نمایندگان از این مهم غافل شوند، چه پیامدهای منفی ایجاد خواهد شد؟

عدم اعتماد به وجود می‌آید

طبق قانون اساسی یک نماینده در قبال همه مردم ایران مسؤولیت دارد. برای تحقق این اصل مهم و جلوگیری از بخشی زدگی، باید چه مواردی مد نظر قرار گیرد؟

بین مردم و در کنار آنها پاسخگویی همیشه داشته باشد

سوالات استانی:



استان مرکزی به واسطه اینکه دومین قطب صنایع مادر تخصصی و چهارمین قطب صنعت کشور است، همواره با معضل واگذاری‌های غیر اصولی به بخش خصوصی مواجه بوده است. برای رفع این مساله چه باید کرد؟

باید اصل ۴۴ قانون اساسی بازنگری شود و موقع واگذاری شرکت‌ها به شخصی داده شود که اهلیت داشته باشد

استان مرکزی به ویژه شهر اراک یکی از آلوده‌ترین مناطق ایران است. برای کاهش آلایندگی صنایع استان مرکزی چه تدابیری باید اندیشیده شود؟

خرید فیلتر برای شرکت‌های زیان زننده به هوای پاک پتروشیمی پالایشگاه و آلومینیوم‌

استان مرکزی به پایتخت گل و گیاه تزئینی کشور مشهور است. برای توسعه مزیت نسبی استان مرکزی در زمینه گیاهان زینتی، چه برنامه‌هایی دارید؟

ایجاد گل خانه‌های مکانیزه در همه جای استان