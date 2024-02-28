‌استان: خراسان رضوی

حوزه انتخابیه: مشهد و کلات

شعار انتخاباتی: ما دهه شصتی ها دوباره می‌سازیم…

پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

محمد بهاری تلخ آباد یکی از داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است که در زیر رزومه کوتاهی از ایشان و پاسخ‌هایشان به سوالات مهر در دو بخش کشوری و استانی را می‌خوانید:

رزومه: تحصیلات: سطح عالی حوزه علمیه خراسان. کارشناس ارشد تاریخ و سیره اهل بیت علیهم السلام. لیسانس حقوقس. وابق: عضو مرکز وکلای قوه قضائیه. مسئول ستاد اجرایی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در شهر شاندیز (پنجمین دوره خبرگان رهبری) عضو ستاد امر به معروف و نهی از منکر

سوالات کشوری:

* مهم‌ترین آسیب کارکردی مجلس شورای اسلامی از نگاه شما چیست؟

مجلس نباید گوشش به دولت باشد بلکه قضیه بالعکس است دولت باید گوش به مجلس بسپارید تا مجلس بتواند در جایگاه خود درست کارکند و در تصمیم گیری ها صلاح و رضایت مردم را در نظر بگیرد نه اشخاص خاص

*مجلس برای تقویت نقش نظارتی و تقنینی خود باید دست به چه اقداماتی بزند؟

ما در بخش تقنینی مشکل خاصی نداریم فقط برخی موارد نیاز به اصلاح، ارتقا و گاه بازنگری دارد اما عمده مشکل در مسئله نظارت است باید بعد نظارتی را فعال و تقویت کنیم که بنده برای آن طرحی آماده نموده‌ام.

* نمایندگان چرا نباید اسیر تجمل گرایی شوند و برای پرهیز از این آسیب چه اقداماتی ضرورت دارد؟

تجمل گرایی ریشه در فرهنگ عمومی و خصوصی دارد مثلاً در میان مسئولین اگر غالباً رو به تجمل گرایی بیاورند هر کار انجام شود باز همان جریان پایدار است و باید این پایداری را شکست، که شروع آن از شفافیت در همه موارد برای هر مسئولی هست، بع از این شفافیت راستی آزمایی شود...

*همکاری و همراهی میان مجلس و سایر قوا و دستگاه‌ها چه تأثیری می‌تواند بر پیشرفت کشور داشته باشد؟ به نظر شما مهم‌ترین تجلی گاه این همراهی و همکاری چیست؟

همکاری باید باشد اما اینکه به بهانه همکاری دربرابر خواسته‌های فلان و فلان سر فرود آوری مهمترین خطای راهبردی یک نماینده می‌تواند باشد

*مسئولیت پذیری در قبال مردم موضوعی است که نمایندگان باید همواره به آن توجه داشته باشند، اگر نمایندگان از این مهم غافل شوند، چه پیامدهای منفی ایجاد خواهد شد؟

نماینده برای خدمت به مردم در راه خدا پا به عرصه می‌گذارد اگر از اینها غافل شود گویا اصلاً وجود ندارد

*مردمی بودن یکی از خصیصه‌های مهم هر نماینده باید باشد. یک نماینده چگونه می‌تواند این خصیصه را تحقق بخشد بدون آنکه در ورطه عوام‌زدگی و طرح شعارهای غیر واقع‌بینانه اسیر شود؟

با مردم باشد و از آنها فاصله نگیرد اما هیچ وعده شخصی و وعده‌هایی که در حیطه اختیارات نماینده مجلس نیست را نباید بدهد

*طبق قانون اساسی یک نماینده در قبال همه مردم ایران مسئولیت دارد، برای تحقق این اصل مهم و جلوگیری از بخش زدگی، باید چه مواردی مد نظر قرار گیرد؟

پرهیز از وعده‌های ما ممکن و عدم دخالت در عزل و نصب‌ها

سوالات استانی:

* برای توسعه ظرفیت بازارچه‌های مرزی استان جهت افزایش صادرات و واردات چه برنامه‌ای دارید؟

تا دست یک عده از واردات کوتاه نشود و تولید رونق نگیرد این مسئله کم فایده است چون عمده کارکرد این بازارچه‌ها در حال حاضر برا واردات است

*مشهد از ۵۶ ملیت مختلف در حوزه سلامت، پذیرش دارد. برای توسعه گردشگری سلامت استان خراسان رضوی چه برنامه‌هایی باید تنظیم و عملیاتی شوند؟

در تمام نقاط مسئله سلامت پراکندگی یکسان داشته باشد و افرادی که در این مسئله فعالیت دارند دائماً در حال به روز شدن باشند مراکز با کیفیت ایجاد شود و برای جلوگیری از تخلفات و جرایم احتمالی که می‌تواند ضربه عمده به این صنعت وارد کند قوانین و نظارت قوی ایجاد کرد

* برای مقابله با حاشیه نشینی و نوسازی بافت‌های فرسوده، چه برنامه‌ای دارید؟

بنده چون خودم در حاشیه شهر ساکن هستم و این مشکل را با تمام وجود لمس و حس کردم طرحی در این رابطه دارم که با همکاری سایر دستگاه‌ها این مشکل ان شاالله برای همیشه ریشه کن شود