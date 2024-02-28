استان: مرکزی
حوزه انتخابیه: اراک، کمیجان و خنداب
شعار انتخاباتی: همه با هم برای ایرانی آباد
پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.
مسعود بیات زاده یکی از داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است که در زیر رزومه کوتاهی از ایشان و پاسخهایشان به سوالات مهر در دو بخش کشوری و استانی را میخوانید:
رزومه:
مسعود بیات زاده متولد ۱۳۶۶ از کارمندان آتش نشانی اراک و داری مدرک کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی میباشم.و در یک خانواده مذهبی و انقلابی در شهر اراک به دنیا آمد.
سوالات کشوری:
* مهمترین آسیب کارکردی مجلس شورای اسلامی از نگاه شما چیست؟
باید بدانیم که یک آسیب مهم و جدی در مجلس شورای اسلامی میتواند عدم هماهنگی و توافق بین اعضای مجلس و جریانهای مختلف باشد که منجر به نرسیدن به نتیجه نهایی در تصمیم گیری ها میشود. ضعف در نظارت بر عملکرد دولت: عدم نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد دولت عدم استفاده از ابزارهای نظارتی به طور مؤثر عدم برخورد قاطع با تخلفات دولتمردان تمرکز بر مسائل سیاسی و جناحی در نظارت بر دولت و همچنین عدم شفافیت و پاسخگویی: عدم شفافیت در تصمیمگیریها و عملکرد مجلس عدم پاسخگویی کافی به مردم و رسانهها عدم وجود سازوکارهای مناسب برای نظارت مردم بر عملکرد مجلس وابستگی به جناحهای سیاسی: غلبه نگاه جناحی بر منافع ملی در تصمیمگیریها عدم انسجام و وحدت رویه در مجلس عدم تعهد به برنامهها و وعدههای انتخاباتی
*مجلس برای تقویت نقش نظارتی و تقنینی خود باید دست به چه اقداماتی بزند؟
باید ارتقای سطح علمی و دانش تخصصی نمایندگان بالارود و همچنین استفاده از فناوریهای نوین و تمرکز بر قانونگذاری با توجه به نیازهای مردم در جامعه ارتقا فرهنگ سیاسی و حمایت از رسانهها
*نمایندگان چرا نباید اسیر تجملگرایی شوند و برای پرهیز از این آسیب، چه اقداماتی ضرورت دارد؟
دلایل متعددی وجود دارد که باید نمایندگان مجلس از اشرافی گرایی پرهیز کنند ۱: حفظ بیت المال: باید نمایندگان از منابع و امکاناتی که در اختیار دارند که متعلق به مردم میباشد از تجمل گرایی و اسراف آن پرهیز کنند و خیانت در امانت نکنند. ۲. اهمیت پاسخگویی: نمایندگان در قبال عملکرد خود به مردم پاسخگو هستند و باید از تجمل گرایی دور باشند تا زمینه فساد فراهم نشود .۳. تعهد به آرمانهای انقلاب اسلامی: ساده زیست بودن و مبارزه با ظلم و فساد و خدمت به مردم را سرلوحه کار خود بدانند.
*همکاری و همراهی میان مجلس و سایر قوا و دستگاهها چه تأثیری همکاری میتواند بر پیشرفت کشور داشته باشد؟ به نظر شما مهمترین تجلیگاه این همراهی و همکاری چیست؟
تأثیرات مثبت همراهی و همیاری قوا: تسریع در حل مسائل: با همکاری قوا، مسائل و چالشهای کشور با سرعت و دقت بیشتری شناسایی و حل میشوند. بهبود کارایی و اثربخشی: همیاری قوا منجر به استفاده بهینه از منابع و امکانات کشور میشود. افزایش اعتماد عمومی: مردم با مشاهده همدلی و همکاری قوا، به نظام و دولت اعتماد بیشتری پیدا میکنند. تقویت انسجام ملی: همراهی قوا به وحدت و انسجام ملی کمک میکند. جلوگیری از سوءاستفاده: همیاری قوا مانع از سوءاستفاده افراد و گروههای خاص از قدرت میشود. تصمیمگیری بهتر: همکاری و همراهی بین مجلس و سایر نهادها میتواند برای تصمیمگیریهای بهتر و الگویی سازگارتر برای توسعه کشور کمک کند. هماهنگی بین قوا و دستگاهها میتواند منجر به اصلاح و بهبود قوانین و سیاستهای موجود شود. کاهش تعارضات: همکاری میان مجلس و دستگاههای اجرایی میتواند به کاهش تعارضات و اختلافات در زمینههای مختلف منجر شود. این امر باعث افزایش کارایی و کاهش هدر رفت منابع میشود. تقویت اعتماد عمومی: همکاری و همراهی میان مجلس و دیگر نهادها باعث افزایش اعتماد عمومی به سیستم دولتی و توسعه اقتصادی کشور میشود. این اعتماد میتواند به جذب سرمایهگذاری و توسعه صنعتی کشور کمک کند.
* مسؤولیت پذیری در قبال مردم موضوعی است که نمایندگان باید همواره به آن توجه داشته باشند. اگر نمایندگان از این مهم غافل شوند، چه پیامدهای منفی ایجاد خواهد شد؟
مسئولیت پذیری نمایندگان در قبال مردم امری بسیار حائز اهمیت است، زیرا آنها توسط مردم انتخاب شدهاند تا نیازها و مشکلات آنان را در مجلس به موضوع بگیرند و تصمیمگیریهایی را انجام دهند که به رشد و پیشرفت جامعه کمک کند. اگر نمایندگان از این مسئولیت غافل شوند و به این نکته توجه نکنند، میتواند منجر به پیامدهای منفی زیر شود :۱. بیتوجهی به نیازهای مردم: اگر نمایندگان از مسئولیتهایشان در قبال مردم بیتوجه باشند، ممکن است نیازها و مشکلات مردم نادیده گرفته شود و تصمیمهای نادرست گرفته شود .۲. افزایش نابرابری: توجه نکردن به مسئولیتهای نمایندگان میتواند باعث افزایش نابرابری اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شود و موجب ایجاد نارضایتی و ناامیدی در جامعه شود .۳. کاهش اعتماد عمومی: نادیده گرفتن مسئولیت پذیری توسط نمایندگان میتواند باعث کاهش اعتماد عمومی به سیستم سیاسی و نهادهای دولتی شود و تأثیر منفی بر ارتباط مردم با دولت و نمایندگان داشته باشد .۴. در سطح فردی: بی اعتمادی مردم: زمانی که مردم احساس کنند که نمایندگانشان به وظایف خود عمل نمیکنند، اعتماد خود را به آنها از دست میدهند. این بی اعتمادی میتواند منجر به کاهش مشارکت در انتخابات و سایر فعالیتهای مدنی شود. ناامیدی و نارضایتی: بی توجهی نمایندگان به مشکلات مردم میتواند منجر به ناامیدی و نارضایتی عمومی شود. این نارضایتی میتواند به تنشهای اجتماعی و حتی ناآرامیهای سیاسی منجر شود. از دست رفتن فرصتها: زمانی که نمایندگان به وظایف خود عمل نمیکنند، فرصتهای توسعه و پیشرفت کشور از دست میرود. در سطح جامعه: فساد: غفلت از مسئولیت پذیری میتواند زمینه را برای فساد فراهم کند. زمانی که نمایندگان از قدرت خود برای منافع شخصی سو استفاده میکنند، به اعتماد عمومی آسیب میرسد و جامعه به طور کلی رنج میبرد. نابرابری: بی توجهی به نیازهای اقشار آسیب پذیر جامعه میتواند منجر به افزایش نابرابری شود. این نابرابری میتواند به تنشهای اجتماعی و ناآرامیهای سیاسی منجر شود. ضعف در حکمرانی: زمانی که نمایندگان به وظایف خود عمل نمیکنند، کارایی و اثربخشی دولت کاهش مییابد. این امر میتواند به مشکلات متعددی در زمینههای مختلف مانند اقتصاد، آموزش و بهداشت و درمان منجر شود. در سطح بین المللی: ضعف در روابط بین الملل: زمانی که یک کشور به تعهدات بین المللی خود عمل نمیکند، اعتبار آن کشور در سطح بین المللی خدشه دار میشود. این امر میتواند به روابط آن کشور با سایر کشورها آسیب برساند. بی ثباتی منطقهای: بی توجهی به مشکلات منطقهای میتواند منجر به بی ثباتی و ناامنی در منطقه شود.
*طبق قانون اساسی یک نماینده در قبال همه مردم ایران مسؤولیت دارد. برای تحقق این اصل مهم و جلوگیری از بخشی زدگی، باید چه مواردی مد نظر قرار گیرد؟
برای به نتیجه رسیدن این اصل مهم و کار آمد جلوگیری از بخشی زدگی، باید موارد زیر موردنظر قرار بگیرد :۱. شفافیت: اطلاع رسانی عمومی و شفاف به مردم از فعالیتها و تصمیمات نمایندهها برای اطمینان از رعایت مسئولیت عمومی و اعتماد عمومی به نماینده .۲. حسابرسی و نظارت: تقویت نظارت بر فعالیتها و فرآیندهای مختلف نمایندهها توسط سازمانها و ارگانهای مربوط با هدف ضمانت اجرای تعهدات قانونی و اصول اخلاقی ۳. استفاده از نظرات و پیشنهادات مردم: نماینده باید از طریق برگزاری جلسات عمومی، نظرسنجی و سایر روشها، از نظرات و پیشنهادات مردم در مورد مسائل مختلف کشور استفاده کند. این کار به او کمک میکند تا از دیدگاههای مختلف مردم آگاه شود و تصمیماتی را اتخاذ کند که مورد تأیید اکثریت مردم باشد. ۴. سفر به مناطق مختلف کشور: نماینده باید با سفر به مناطق مختلف کشور، از نزدیک با مشکلات و دغدغههای مردم آشنا شود. این کار به او کمک میکند تا نگاهی واقعبینانه به مسائل کشور داشته باشد و در تصمیمگیریهای خود، مصالح همه مردم را در نظر بگیرد. ۵. پرهیز از جناحبندی و گروهگرایی: نماینده باید از جناحبندی و گروهگرایی پرهیز کند و خود را نماینده همه مردم بداند. او باید مصالح کل کشور را در نظر بگیرد و از منافع جناحی و گروهی خودداری کند. ۶. مشورت با متخصصان و صاحبنظران: نماینده باید برای تصمیمگیری در مورد مسائل مختلف، با متخصصان و صاحبنظران در آن حوزه مشورت کند. این کار به او کمک میکند تا از زوایای مختلف به مسائل نگاه کند و بهترین تصمیم را برای کشور اتخاذ کند.
سوالات استانی:
*استان مرکزی به واسطه اینکه دومین قطب صنایع مادر تخصصی و چهارمین قطب صنعت کشور است، همواره با معضل واگذاریهای غیر اصولی به بخش خصوصی مواجه بوده است. برای رفع این مساله چه باید کرد؟
با توجه به اینکه اغلب خصوصیسازیهای انجام شده در جهان، رشد بهرهوری شرکتها را به همراه داشته است و اکثر شرکتهای دولتی از سطح بهرهوری پایین برخوردار بودهاند و برخی از آنها به لطف حمایتهایمالی و غیرمالی دولت زیان خود را جبران کردهاند پس خصوصیسازی برای توسعه اقتصادی هر کشوری گریزناپذیر است اما در مقام عمل خصوصیسازی در ایران موفق نبودهاست و آثار زیان باری داشته است من جمله باعث بیکاری کارگران و تعطیلی کارخانههای موفق متعددی شده است و برای رفع این مشکل باید • فرآیند خصوصی سازی با آرامش و تحت نظارت و بازرسی مؤثر ناظران انجام شود. • صلاحیت خریداران برای اداره مطلوب بنگاه بررسی شود. • از طرفی بعد از واگذاری به توانمندسازی بنگاه و حمایت و نظارت بر آن نیز توجه ویژه شود.
*استان مرکزی به ویژه شهر اراک یکی از آلودهترین مناطق ایران است. برای کاهش آلایندگی صنایع استان مرکزی چه تدابیری باید اندیشیده شود؟
اراک کلان شهری صنعتی است و آلودگی هوای این شهر مسئلهای آشکار و انکارناپذیر است باید با استفاده از تجهیزات نوین و پیشرفته و همچنین استفاده از سوختهای پاک از جمله گاز CNG، برق و… در صنایع آلایندهها را کاهش داد . اجرای قوانین و مقررات سختگیرانه: اعمال قوانین و مقررات سختگیرانه برای کنترل آلودگی صنایع، از جمله تعیین حدود مجاز آلایندهها، نظارت منظم بر صنایع، و تعیین جریمههای مناسب برای تخلفات، میتواند به بهبود وضعیت آلودگی کمک کند. جانمایی درست و اثربخش فضاهای سبز شهری از دیگر مواردی است که در کاهش آلودگی هوا مؤثر است. در این زمینه شهرداری میتواند برای ایجاد پشت بامها و دیوارههای سبز امتیازاتی چون بخشودگی عوارض را در نظر بگیرد، با این کار هزینههای نگهداری فضای سبز هم بر عهده خود شهروندان خواهد بود.
*استان مرکزی به پایتخت گل و گیاه تزئینی کشور مشهور است. برای توسعه مزیت نسبی استان مرکزی در زمینه گیاهان زینتی، چه برنامههایی دارید؟
باید تجهیزات، اسباب و منابع مورد نیاز کشاورزی از جمله آب، زمین کشاورزی و منابع مورد نیاز هر استان و منطقه تأمین شود با ایجاد قوانین مناسب و تسهیل استفاده از منابع بانکی که باعث رونق در زمینه تولیدی در استان خواهد شد.
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