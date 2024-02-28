۳۲۰ خانوار در سیرجان از نعمت آب شرب پایدار بهره مند شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا عبدیان، صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: به منظور تأمین آب شرب ساکنین در شهرک بنیاد مسکن هماشهر سیرجان (فاز هفتم) با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال و با اجرای ۲ کیلومتر شبکه آبرسانی ،۲۰۰ خانوار با جمعیتی بالغ بر ۷۰۰ نفر از نعمت آب شرب پایدار بهره مند شدند.

وی، افزود: درشهرک حسن آباد پاریز نیزبا اعتباری بالغ بر ۵ میلیارد ریال و اجرای ۱۲۰۰ متر شبکه آبرسانی ،۱۲۰ واحد با ۴۰۰ نفر جمعیت از آب شرب پایدار برخوردار شدند.

مدیرعامل شرکت آبفا استان کرمان با اشاره به فرا رسیدن ایام خانه تکانی سال جدید گفت: با توجه به اینکه در فرهنگ مردم شریف ایران عزیز خانه تکانی و غبار روبی منازل در روزهای پایانی سال قدمتی دیرینه دارد، بی شک مصرف آب در اواسط و پایان اسفند ماه افزایش می یابدکه شایسته است شهروندان فهیم و قدرشناس استان، با درنظر گرفتن ساعات پرمصرف آب، اصول صرفه جویی و بهینه سازی مصارف را مد نظر قرار داده و دراستفاده از آب که از موهبت‌های بی نظیر خداوند می‌باشد، صرفه جویی کنند.