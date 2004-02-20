هادي رضايي سرمربي تيم ملي كه نماينده سازمان جهاني واليبال نشسته در اين رقابتهانيز بود، به خبرنگار" مهر" گفت: در اين دوره از مسابقه ها 44 بازيكن ايراني در قالب چهار تيم مورد آزمايش قرار گرفتند و بازي با تيم هاي آلمان، لهستان و عراق باعث شد تا بتوانيم 16 بازيكن مورد نظر را براي معرفي به پارالمپيك آتن شناسائي كنيم.

وي افزود: 9 مربي به طور يكنواخت با بازيكنان ما كار كردند كه به نظر من حاصل كار خوب بود و هدف ما اين است كه هر سه ماه يكبار بين تيم هاي فجر، ايثار، اميد و جوانان مسابقه برگزار كنيم تا جواناني كه از هشت استان كشور جذب شده اند، در كوران بازي قراربگيرند.

رضايي خاطرنشان كرد : هدف ما جوانگرايي تدريجي است اما برخي ها كه نمي دانم به چه دليلي با من مخالف هستند همواره مسايل را وارونه جلوه مي كنند، علي ايحال براي اطلاع همه مي گويم كه ما بهترين ها را به آتن خواهيم برد و فرقي نمي كند كه اين بازيكنان جوان باشند يا با تجربه. اگر چه هيچ بعيد نيست كه اميدها و جوانان جاي بازيكن ملي پوش باقي مانده از مسابقه هاي جهاني قاهره را هم كنار بزنند.

سرمربي تيم واليبال نشسته ايران در پايان تصريح كرد: ما از مجارستان و لهستان (ارديبهشت ماه) مصر (تيرماه) فنلاند (مرداد) و آلمان (شهريور ماه) دعوتنامه داريم كه در مجارستان و لهستان 16 بازيكن را در قالب دو تيم شركت خواهيم داد اما از سه تورنمنت باقي مانده فقط يكي را كه قوي تر از بقيه باشد، برخواهيم گزيد.