به گزارش خبرگزاري مهر، دراطلاعيه ستاد انتخابات كشور آمده است : همان ‌گونه كه مسئولان محترم شعب ثبت ‌نام و اخذ راي آگاهي دارند، درشناسنامه‌هاي موجود، صفحه چهارم يا آخر، اختصاص به انتخابات دارد كه داراي 30 خانه است لذا بايد مهر انتخابات دراولين مربع سمت چپ از بالاي صفحه مخصوص انتخابات زده شود. درصورتي كه اين مربع درانتخابات گذشته مهر زده شده باشد مربع دوم و اگر مربع دوم و يا سوم مهر زده شده باشد، اولين مربع بعدي كه سفيد و بدون مهر است به مهر انتخابات ممهور شود و كارت‌هاي منضم به شناسنامه كه مخصوص ضرب مهرهاي اضطراري ستاد بسيج اقتصادي است هيچ‌گونه ارتباطي به انتخابات ندارد.



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