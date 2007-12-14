منشور علمی شهرداری تهران حرکت به سوی دانایی محوری است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر منصور کبگانیان با بیان این مطلب گفت: تدوین منشور علمی شهرداری تهران و انتخاب برترین پژوهش در حوزه مدیریت شهری، موجب افزایش گفتمان پژوهش در کشور می شود.

وی افزود: تدوین منشور علمی شهرداری تهران ، بسترسازی شهری دانش بنیان است.

کبگانیان با اشاره به لزوم توجه به پژوهش و تحقیق در سازمان ها خاطرنشان کرد: برنامه ریزی درباره تحقیق و پژوهش در همه بخش های کشور آغاز شده اما این برنامه ریزی در شهرداری تهران که با زندگی مردم به طور مستقیم در ارتباط است چشمگیرتر است.

معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با ابراز خوشحالی از برگزاری این جشنواره گفت: امید است توجه به موضوعات دانش بنیان در شهرداری از رشد و شتاب بیشتری برخوردار شود.