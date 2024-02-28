احسان یاوری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در سخنانی با اشاره به اینکه مردم لرستان همواره در برهه‌های مختلف و به‌خصوص بعد از انقلاب ثابت کرده‌اند که پای آرمان‌های انقلاب و اسلام هستند، اظهار داشت: به جرأت می‌توان گفت که مردم لرستان با سربلندی از برهه‌های مختلف و امتحان‌های پیشرو بیرون‌آمده‌اند.

وی با بیان اینکه ما یقین داریم که در این برهه نیز مردم لرستان وظیفه مهم و خطیر خود را در انتخابات ۱۱ اسفندماه ادا خواهند کرد، گفت: از مردم دعوت می‌کنیم که در جشن بزرگ ملی انتخابات همه شرکت کنند تا بتوانیم حماسه‌ای دیگر را رقم بزنیم.

رئیس ستاد انتخابات لرستان در ادامه سخنان خود با تأکید بر اینکه این اطمینان را به مردم می‌دهم انتخاباتی با لحاظ چهار مؤلفه مشارکت، امنیت، سلامت و رقابت برگزار کنیم، گفت: آنچه که تا امروز شاهد بوده‌ایم رشد چشمگیری در موارد مختلف داشته‌ایم.

یاوری با بیان اینکه حدود هفت ماه است که فرایند انتخابات آغاز شده و در این مدت پیگیری‌های مستمر و تلاش فراوانی برای برگزاری انتخاباتی سالم، خوب و درعین‌حال با حضور بالا و رقابتی صورت‌گرفته است، تصریح کرد: پیش‌بینی ما این است که بتوانیم انتخاباتی در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی برگزار کنیم.

وی بیان داشت: به مردم عزیز این اطمینان را می‌دهیم که به خادمان خود در فرایند و امر انتخابات اعتماد داشته باشند، ما هم تلاش می‌کنیم امانت‌دار خوبی برای رأی ارزشمند مردم باشیم و هر برگه رأی برای ما به منزله امانتی شرعی و الهی است و امیدواریم بتوانیم امانت‌دار خوبی برای مردم عزیز استان باشیم.

رئیس ستاد انتخابات لرستان با بیان اینکه این برهه هم برهه بسیار حساسی است، امیدواریم با نقش‌آفرینی مردم بتوانیم به دنیا ثابت کنیم که یک ایرانی هیچ‌گاه از آرمان‌های بلند دینی، میهنی و سرزمینی خود کوتاه نخواهد آمد، گفت: این را به دنیا ثابت کنیم که مردم‌سالاری دینی مورد خواست و اقبال مردم ما است و مردم عزیز پای آرمان ارزشمند و بلند خود هستند و دفاع خواهند کرد.