مجتبی صادقی گنجه

استان: تهران

تهران حوزه انتخابیه: تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس

تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس شعار: آری به خدمت، نه به قدرت

پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

یکی از داوطلبین نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس است، که در زیر رزومه کوتاهی از وی و پاسخ‌هایش به سوالات مهر در دو بخش کشوری و استانی را می‌خوانید:

رزومه:

- بسمه تعالی زاده شهرری و بزرگ شده این خطه بوده و هستم و در این چند صبا از عمر خویش رو صرف خدمت به مردم در جهت درمان، آموزش، کارهای فرهنگی و اجتماعی و…بوده و تا جانم یاری دهد برای مردمانمان بتوانم کاری کنم دریغ نخواهم کرد.

سوالات کشوری:

* مهم‌ترین آسیب کارکردی مجلس شورای اسلامی از نگاه شما چیست؟

عدم شفافیت نمایندگان‌

*مجلس برای تقویت نقش نظارتی و تقنینی خود باید دست به چه اقداماتی بزند؟

شفافیت آرا

*نمایندگان چرا نباید اسیر تجمل‌گرایی شوند و برای پرهیز از این آسیب، چه اقداماتی ضرورت دارد؟

باید نمایندگانی انتخاب شوند که درد مردم را بفهمند نه اینکه خود و خانواده شأن در تجملات باشند

*همکاری و همراهی میان مجلس و سایر قوا و دستگاه‌ها چه تأثیری می‌تواند بر پیشرفت کشور داشته باشد؟ به نظر شما مهمترین تجلی‌گاه این همراهی و همکاری چیست؟

وحدت در هر سه قوا نشانه ایرانی قوی است.‌

*مسؤولیت پذیری در قبال مردم موضوعی است که نمایندگان باید همواره به آن توجه داشته باشند. اگر نمایندگان از این مهم غافل شوند، چه پیامدهای منفی ایجاد خواهد شد؟

بدبینی مردم نسبت به نظام‌

*مردمی بودن یکی از خصیصه‌های مهم هر نماینده باید باشد. یک نماینده چگونه می‌تواند این خصیصه را تحقق بخشد بدون آنکه در ورطه عوام‌زدگی و طرح شعارهای غیر واقع‌بینانه اسیر شود؟

خود را جایگزین مردمی داند که با مشکلات اولیه دست و پنجه نرم می‌کند

* طبق قانون اساسی یک نماینده در قبال همه مردم ایران مسؤولیت دارد. برای تحقق این اصل مهم و جلوگیری از بخشی زدگی، باید چه مواردی مد نظر قرار گیرد؟

همه برای ایران اسلامی و آباد تلاش کنیم تا همه جا مخصوصاً مناطق محرومی در کشور نداشته باشیم.آمین‌

سوالات استانی:

*استان تهران با کمبود سرانه‌های آموزشی، ورزشی، فضای سبز و… در اکثر مناطق خود به ویژه پردیس مواجه است، برای حل این معضل چه تدابیر عاجلی باید اندیشید؟

احداث سرانه‌های آموزشی و ورزشی و تفریحی و فضای سبز در نزدیکی این مناطق و استفاده از مرکز مذهبی و اجتماعی به عنوان مراکز موقتی آموزشی و…تا بتوانند مکانی مناسب را در اختیار قرار دهند

*آلودگی هوا و فرسودگی حمل و نقل عمومی یکی از رایج‌ترین معضلات استان تهران است، برای حل این دو مساله چه برنامه‌ای دارید؟

در اختیار قرار دادن وام‌های مناسب برای خودروهای بالای ۵ سال که هم جلوی آلودگی هوا رو می‌گیرید و هم باید با کاشت نهال‌های مثمر در مناطق فاقد پوشش گیاهی جلوی آلودگی را گرفت‌

*حاشیه نشینی و مهاجرت پذیری بالای تهران یکی از مسائلی است، که این استان و به خصوص شهر تهران را همواره با خود درگیر کرده است، این دو معضل چگونه مدیریت می‌شوند؟

ساخت مسکن‌های مناسب و در اختیار گذاشتن مردم با قیمت‌های مناسب در حومه شهر تهران -در اختیار گذاشتن زمین رایگان در حومه شهر و ساختن دریک الی دو طبقه برای سکونت در صورتی که زیر ساخت‌ها فراهم شود