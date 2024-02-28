استان: اصفهان

اصفهان حوزه انتخابیه: شاهین شهر و میمه و برخوار

شاهین شهر و میمه و شعار انتخاباتی: «صداقت و تلاش برای ایجاد کشوری آباد»

پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

محمدرضا صداقت دل یکی از داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است که در زیر رزومه کوتاهی از ایشان و پاسخ‌هایشان به سوالات مهر در دو بخش کشوری و استانی را می‌خوانید:

رزومه:

کارشناس ارشد مالی و سرمایه

سوالات کشوری:

* مهم‌ترین آسیب کارکردی مجلس شورای اسلامی از نگاه شما چیست؟

نمایندگان بیشتر از اینکه در مجلس حضور داشته باشند باید خود یا نمایندگان آنان در حوزه کاری خود موارد و مشکلات را جستجو کنند و برای رفع آن پیشنهادات خود را به مجلس برده و با دیگر نمایندگان در میان گذاشته تا برای رفع آن بهترین تصمیم گرفته شود.

* مجلس برای تقویت نقش نظارتی و تقنینی خود باید دست به چه اقداماتی بزند؟

بیشتر با جامعه ارتباط داشته باشند.

* نمایندگان چرا نباید اسیر تجمل‌گرایی شوند و برای پرهیز از این آسیب، چه اقداماتی ضرورت دارد؟

تجمل گرایی باعث می‌شود که شخص نتواند مشکلات قشر زحمت کش را متوجه شود. برای جلوگیری از این موضوع بهتر است همیشه خدا را مد نظر قرار دهد.

* همکاری و همراهی میان مجلس و سایر قوا و دستگاه‌ها چه تأثیری می‌تواند بر پیشرفت کشور داشته باشد؟ به نظر شما مهمترین تجلی‌گاه این همراهی و همکاری چیست؟

یک دست بودن سه قوه و در یک راستا حرکت کردن آنها می‌تواند مهمترین موضوع باشد.

* مسؤولیت پذیری در قبال مردم موضوعی است که نمایندگان باید همواره به آن توجه داشته باشند. اگر نمایندگان از این مهم غافل شوند، چه پیامدهای منفی ایجاد خواهد شد؟

باعث دلسرد شدن مردم از آنان خواهد شد و مهمترین اثر گذاری آن این است در انتخابات بعدی با تردید شرکت خواهند کرد.

* مردمی بودن یکی از خصیصه‌های مهم هر نماینده باید باشد. یک نماینده چگونه می‌تواند این خصیصه را تحقق بخشد بدون آنکه در ورطه عوام‌زدگی و طرح شعارهای غیر واقع‌بینانه اسیر شود؟

یک نماینده باید خود را جزئی از مردم بداند تا بتواند به آنها خدمت کند.

* طبق قانون اساسی یک نماینده در قبال همه مردم ایران مسؤولیت دارد. برای تحقق این اصل مهم و جلوگیری از بخشی زدگی، باید چه مواردی مواردی نظر قرار گیرد؟

البته هر نماینده در درجه اول مسئولیت مردم منطقه خود را دارد. اما می‌تواند با مواردی که دیگر نمایندگان مطرح می‌کنند اگر به ضرر مردم باشد مقابله نماید.

سوالات استانی:

* اصفهان بحرانی‌ترین وضعیت آبی در کشور را دارد، فرونشست، ایجاد کانون‌های گرد و غبار، کاهش تولیدات کشاورزی، افزایش بیماری‌های تنفسی و پوستی و…از عواقب فعلی این بحران است. به نظر شما برای حل بحران آب در این استان باید چه تدابیری اندیشیده شود. آیا کانال کشی آب از خلیج فارس و دریای عمان به اصفهان، به حل این معضل کمک می‌کند؟

انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان شاید بتواند مشکل را حل کند اما این کار برای دراز مدت جواب گو خواهد بود ولی مشکل فعلی را باید نگرش صحیح در امر کشاورزی حل کرد.

* بر اساس آمار، اصفهان پایین‌ترین رتبه هوای پاک در بین کلانشهرهای ایران را دارد. تدبیر شما برای حل معضل آلودگی هوا در اصفهان چیست؟

آلودگی هوا در حال حاضر مشکل اکثر شهرهای صنعتی و بزرگ می‌باشد بهترین کار دور کردن صنعت از داخل شهر است.

* برنامه شما برای استفاده مضاعف از ظرفیت صنایع دستی استان چیست؟

صنایع دستی می‌تواند منبع خوبی برای ورود ارز به داخل کشور باشد و با ایجاد مراکز تولید صنایع دستی می‌تواند هم ایجاد اشتغال کرد و هم ورود ارز را افزایش داد.