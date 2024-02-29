استان: تهران

حوزه انتخابیه: تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس

تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس شعار: از جنس مردم / برای مردم

پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

امیرحسین علی خانی یکی از داوطلبین نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس است، که در زیر رزومه کوتاهی از وی و پاسخ‌هایش به سوالات مهر در دو بخش کشوری و استانی را می‌خوانید:

رزومه:

سوالات کشوری:

* مهم‌ترین آسیب کارکردی مجلس شورای اسلامی از نگاه شما چیست؟

مجلس باید در جایگاه واقعی خودش قرار بگیرد اگر مجلس مسلط به امور نباشد باعث از بین رفتن منابع و فرصتهای پیشرفت کشور و ایجاد مشکلات اقتصادی برای سرمایه گذاران و کارآفرینان خواهد شد، ضمناً مجلس اگر نتواند قوانین درست و قوانینی که موجب اصلاح امور شود تصویب کند و به فکر جناح و حزب و … باشد قطعاً موجب نارضایتی مردم خواهد شد و دولت که مجری مصوبات مجلس هست از مسیر پیشرفت خارج می‌شود و وضع موجود ایجاد می‌شود.

*مجلس برای تقویت نقش نظارتی و تقنینی خود باید دست به چه اقداماتی بزند؟

یکی از وظایف مهم مجلس نقش نظارتی مجلس است، مجلس با ابزارهایی که دارد می‌تواند به صورت مستمر اجرای قوانین را رسد کند، دیوان محاسبات یکی از این ابزار است که بسیار می‌تواند نقش بزرگی در وظیفه نظارتی مجلس ایفا کند همچنین با استفاده از سوال از وزرا ودر نهایت استیضاح می‌تواند قدرت نظارتی و مطالبه گری را افزایش بدهد ضمناً کمیسیون اصل نود مجلس هم در وظایف نظارتی مجلس نقش مهمی دارد به طور کلی مجلس با استفاده از این ابزار می‌تواند نقش یک مجلسی را ایفا کند که با تصویب قوانین خوب و اصلاح و یا اجرای قوانین قبلی مبارزه با فساد اداری و اقتصادی را اجرا کند که خواسته مردم است، تقویت ابزارها و انتخاب نمایندگان آزاد و آزاده، متخصص، شجاع و مردمی باعث تقویت این وظایف مهم مجلس می‌شود. مجلس باید از ابزارهای مشورتی هم برای تصویب قوانین استفاده کند و مرکز تحقیقات مجلس به شکل واقعی پای کار باشد.

*نمایندگان چرا نباید اسیر تجمل‌گرایی شوند و برای پرهیز از این آسیب، چه اقداماتی ضرورت دارد؟

نمایندگان مردم یعنی کسانی که از بین مردم انتخاب می‌شوند تا صدای آنها در مجلس باشند پس اگر به سمت تجمل گرایی بروند باعث دلسردی موکلین خود می‌شود، وقتی تجمل گرایی بیاید به دنبال آن ثروت اندوزی و منافع طلبی جای خود را به مردمی زیستن می‌دهد در آن زمان دیگر نمی‌شود گفت این نماینده فساد ستیز است و مبارزه می‌کند تا رانت و رشوه و دیگر مسائل از بین برود و درد مردم و معیشت مردم را فراموش خواهد کرد پس لاجرم ساده زیستی باید سر لوحه همه مسئولین قرار بگیرد و این حس که ولی نعمت مردم هستند از بین برود.

*همکاری و همراهی میان مجلس و سایر قوا و دستگاه‌ها چه تأثیری می‌تواند بر پیشرفت کشور داشته باشد؟ به نظر شما مهمترین تجلی‌گاه این همراهی و همکاری چیست؟

همکاری مجلس با سایر قوا قطعاً بسیار خوب است ولی نه به این منظور که هر چه دولت می‌خواهد مجلس تصویب کند، این موضوع مجلس را تضعیف می‌کند ولیکن اگر همکاری علمی و عملی فی مابین قوا باعث سرعت بیشتر در توسعه کشور می‌شود چرا که مجلس می‌تواند با استفاده از این نزدیکی مشکلات پیش روی توسعه کشور را شناسایی کند و در جهت رفع موانع قانونی برآید و حتی در خصوص مبارزه با فساد و وظیفه نظارتی همکاری کامل ایجاد کند و قوانین مورد نیاز قوه قضائیه را سریع‌تر تصویب کند که بازدارندگی ایجاد کند پس همکاری در راستای سیاستهای کلی نظام مفید است نه در راستای نظرات سیاسی‌.

*مسؤولیت پذیری در قبال مردم موضوعی است که نمایندگان باید همواره به آن توجه داشته باشند. اگر نمایندگان از این مهم غافل شوند، چه پیامدهای منفی ایجاد خواهد شد؟

مسئولین پذیری در قبال مردم از همان زمان که مردم پای صندوق‌های رأی آمدن ایجاد می‌شود و باید نمایندگان بدانند که در قبال تصمیماتی که با وکالت از مردم می‌گیرند مسئول هستند هم در پیشگاه خداوند و هم در پیشگاه مردم، نمایندگانی که وظیفه نمایندگی را به درستی درک نکرده اند می آیند وعده‌هایی می‌دهند که در صلاحیت نماینده مجلس نیست و در نهایت مردم فکر می‌کنند مجلس ناکارآمد بوده کاری از آن بر نمی‌آید، مجلسی که نماینده مردمی در آن نباشد و تلاش برای تصویب مصوبات رفاه آفرین برای مردم نشود باعث دلسردی مردم از نظام خواهد شد.

*مردمی بودن یکی از خصیصه‌های مهم هر نماینده باید باشد. یک نماینده چگونه می‌تواند این خصیصه را تحقق بخشد بدون آنکه در ورطه عوام‌زدگی و طرح شعارهای غیر واقع‌بینانه اسیر شود؟

سوال جواب خودش را داده کسی که مردمی و از جنس مردم و درد آشنا باشد نیازی به شعار ندارد مردم خود با چشمان تیز بین شاهد هستند که رفتار و کردار افراد چگونه هست اگر کسی مردمی است نیازی به فریادهای عوام فریبی ندارد، منتی بر سر مردم نباید بگذارد که من اینچنین عمل می‌کنم و در پس پرده به دنبال کارهای دیگر باشد، مردم کاملاً آگاه هستند که چه کسی شعار می‌دهد و چه کسی عمل می‌کند و مردمی است‌.

* طبق قانون اساسی یک نماینده در قبال همه مردم ایران مسؤولیت دارد. برای تحقق این اصل مهم و جلوگیری از بخشی زدگی، باید چه مواردی مد نظر قرار گیرد؟

نمایندگان مجلس باید به دور از تفکرات منطقه‌ای و حوزه انتخابیه ای، دیدگاه ملی داشته باشند و خود را در قبال همه مردم در کشور مسئول بدانند و تلاش کنند تا راه توسعه برابر در کشور به صورت علمی ایجاد گردد و با تصویب قوانین و نظارت بر اجرای آن راه توسعه همه جانبه کشور را فراهم کنند

سوالات استانی:

*استان تهران با کمبود سرانه‌های آموزشی، ورزشی، فضای سبز و… در اکثر مناطق خود به ویژه پردیس مواجه است، برای حل این معضل چه تدابیر عاجلی باید اندیشید؟

با توجه به اینکه مهاجرت معکوس از تهران به سمت شهرهای اقماری اطراف شهر تهران آغاز شده قطعاً باید زیر ساخت‌های مناسبی برای این موارد در نظر گرفت، قطعاً همگان مستحضر هستند که فقط موارد مذکور در سوال مشکلات این مناطق نیست واجبات دیگری هست که بسیار حائر اهمیت هستند از قبیل تأمین منابع آب، گاز، برق و امکانات اولیه که باید دولت را مکلف کرد به ایجاد این منابع پایدار و بعد از آن مسیر توسعه این مناطق با ایجاد سرانه‌های رفاهی موجبات رضایت اهالی و مردمان این شهرستانها را فراهم خواهد آورد، البته باید به این نکته نیز توجه کرد باید قوانین قابل اجرایی تصویب کرد تا هر مقدار شهرها را دولت توسعه می‌دهد باید سرانه‌ها را قبلاً دیده باشد و قبل از سکونت افراد این سرانه‌ها اجرا شده باشد تا نیاز مردم مرتفع گردد.

*آلودگی هوا و فرسودگی حمل و نقل عمومی یکی از رایج‌ترین معضلات استان تهران است، برای حل این دو مساله چه برنامه‌ای دارید؟

تمام این سال‌ها فقط شعار دادیم که آلودگی تهران مردم را می‌کشد ولی گوش شنوا نیست به اعتقاد این جانب از تمام تولیدکنندگان و کارخانجات تولیدی بزرگ باید سرانه آلودگی هوا اخذ شود و در راستای افزایش منابع طبیعی در اطراف تهران سرمایه گذاری کرد، دوماً با تجهیز ناوگان خدماتی به وسایل نقلیه برقی یا کم مصرف و افزایش ناوگان مردم را در استفاده از این وسایل تشویق کنیم سوما باید دستگاه‌های مرتبط را بابت ترک فعل باز خواست کرد تا بفهمند باید قوانین تصویب شده را اجرا کنند و …‌

*حاشیه نشینی و مهاجرت پذیری بالای تهران یکی از مسائلی است، که این استان و به خصوص شهر تهران را همواره با خود درگیر کرده است، این دو معضل چگونه مدیریت می‌شوند؟

حاشیه نشینی که خودش به خودی خود معظل نیست و یک فرصت است چرا که می‌توانیم با ایجاد فضای کار و اشتغال در این مناطق آنجا را که مردم عزیزی در آن زندگی می‌کنند تبدیل به قطب تولید کنیم چرا که توقعشان بسیار کمتر از شهر نشینان هست و با امکانات حداقلی به تلاش و کوشش برای امرار معاش مشغولند ولی چرا مهاجرت پذیری مطرح می‌شود به دلیل اینکه در تهران تمام امکانات متمرکز شده و همه برای هر کاری به تهران مراجعه می‌کنند اگر از ابتدا به توسعه همه جانبه اقدام کرده بود یم با این مشکل مواجح نمی‌شدیم حال اشتغال کاذب در تهران به کارهای دلالی، کارگری و متأسفانه مسافرکشی و بهتر است بگویم نیاز تهران به نیروی کاری متبحر و ساده چرا که همه را در تهران گفتیم بروید دانشگاه درس بخوانید و الان همین‌ها حاضر نیستند هر کاری انجام دهند باعث شده در کشور این مسئله به صورت بارز مشخص شود که اگر به تهران مهاجرت کنی به هر نحوی پول پیدا می‌کنی ولی در شهرستان‌ها نمی‌توانند یک شغل ساده پیدا کنند. از هر کدام از این عزیزان سوال کنی میگویند اگر در شهرستان کار مختصری داشتم قطعاً به تهران نمی‌آمدم پس نیاز به توسعه کشور داریم و قوانینی توسعه‌ای.