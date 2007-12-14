زنان خانه دار در حج امسال اکثریت را دارند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مکه مکرمه، در مناسک حج سال جاری از تعداد 102 هزار و 20 زائر کمترین تعداد زائران به مجلس شورای اسلامی رسیده است که تعداد آنها 4 نماینده بود.



همچنین تعداد کاروان‌های ایرانی مقیم خارج کشور، از 9 کاروان سال 85 به 14 کاروان افزایش یافته است.



سهمیه اختصاص یافته به سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران 6000 نفر، ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران 500 نفر، هنرمندان 50 نفر و کاروان آیات عظام 159 نفر بوده است، و رسانه ها علاوه بر خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران و تلویزیون به عنوان رسانه ملی که خود سهمیه مستقل دارند 5 نفر بوده است که از بین آنها 4 روزنامه و یک خبرگزاری است.

در طرح قربانی، کاروان 106 نفره ذابحان حضور دارند که این فریضه مهم را انجام می ‌دهند.

همچنین دو سالن مکانیزه با 14 جایگاه و یک سالن نیمه مکانیزه با 40 جایگاه به ذبح اختصاص یافته است.



در سال جاری زائران و بار آنها تحت پوشش بیمه قرار گرفتند و این بیمه از دو روز قبل از سفر آغاز و تا یک هفته بعد از سفر ادامه خواهد داشت.

خسارت فوت 50 میلیون ریال و خسارت بار برای رفت تا 2 میلیون ریال و برای برگشت 5 میلیون ریال تعیین شد.



در میان حجاج سال جاری 88 محصل و 187 دانشجو نیز حضور دارند. جمع پزشکان و پیراپزشکان 826 نفر، کشاورزان 8059 نفر، نظامیان 630 نفر و روحانیونی که در نوبت خود مشرف می‌شوند 1009 نفر می‌باشد. 13 هزار و 917 نفر از زائران سال جاری نیز شغل آزاد دارند.



هنوز تعداد 19409 نفر از زائران سال جاری را بی‌سوادها تشکل می ‌دهند و در این میان 22 هزار و 359 نفر تحصیلات زیر دانشگاهی دارند و 11 هزارو 463 نفر هم تحصیلات علیه دارند.

روحانیون آمار 1009 نفری را در کاروان‌ها به خود اختصاص داده اند.