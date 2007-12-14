سرهنگ محمدرضا غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به تصمیمات اخیر دولت مبنی بر سهمیه بندی سوخت گازوئیل برای خودروهای سنگین و نیمه سنگین، از سال آینده برای این خودروها کارت سوخت توزیع خواهد شد لذا این خودروها فقط تا پایان سال فرصت دارند تا نسبت به تعویض پلاک قدیمی خود اقدام نمایند.

وی افزود: کلیه خودروهای مینی بوس، کامیون، اتوبوس درون شهری و برون شهری و کشنده براساس جدول زمان بندی ذیل تا پایان سال فرصت دارند تا با مراجعه به مراکز تعویض پلاک، پلاک خودروی خود را تعویض کنند.

سرهنگ غلامی در خصوص علت تعویض پلاک این خودروها گفت: با توجه به اینکه اطلاعات موجود در سیستم در زمینه پلاک قدیمی خودروهای سنگین فاقد VIN است لذا باید حتماً پلاک قدیمی و لیزری آنها تعویض شود تا براساس VIN مشخص، بتوانیم اطلاعات مربوط به خودروی آنها را در اختیار شرکت ملی نفت قرار دهیم تا نسبت به صدور کارت سوخت آنها اقدام شود.

وی افزود: مالکین این خودروها یا نماینده قانونی و بستگان درجه یک آنها موظف هستند در زمانهای مشخص شده در جدول ذیل با در دست داشتن اسناد و مدارک مالکیت، معاینه فنی و اسناد خودرو به یکی از مراکز تعویض پلاک مراجعه نمایند.

رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا در خصوص مدارک مورد نیاز برای تعویض پلاک این خودروها گفت: اصل یا المثنی سند فروش کارخانه، رونوشت پنچاق آخرین سند محضری در صورتیکه مالک خودرو را از شخص خریداری کرده باشد، اصل شناسنامه مالک ( در صورت فقدان شناسنامه یک نوبت آگهی مفقودیت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار)، اصل کارت، بیمه شخص ثالث و تهیه فیش ۲۵۰ هزار ریالی به شماره ۹۵۸۸۸ نزد شعب بانک ملی از مدارکی است که باید در زمان تعویض پلاک مالکین در اختیار داشته باشند.

جدول زمان بندی تعویض پلاک خودروهای گازوئیل سوز تا پایان سال جاری (مبنای شروع عملیات اولین عدد سمت راست پلاک صرف نظر از نوع خودرو می باشد)

مرحله اول از ۲۲/۹/۸۶ الی ۲۲/۱۰/۸۶ خودروهای با عدد سمت راست پلاک ۱، ۲، ۳

مرحله دوم از۲۲/۱۰/۸۶ الی ۲۲/۱۱/۸۶ خودروهای با عدد سمت راست پلاک ۴، ۵، ۶

مرحله سوم از۲۲/۱۱/۸۶ الی ۲۲/۱۲/۸۶ خودروهای با عدد سمت راست پلاک ۷، ۸، ۹