به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پیمان کرمی از بارش پراکنده برف و لغزندگی جاده‌های استان البرز خبر داد و گفت: با توجه به شرایط جوی، رانندگان با احتیاط حرکت کرده و از توقف در محدوده‌هایی که احتمال ریزش سنگ و بهمن وجود دارد خودداری کنند.

وی با تاکید بر اینکه مسافران پیش از سفر از وضعیت راه‌ها اطلاع کسب کرده و از هرگونه سفر غیرضروری پرهیز کنند، بیان کرد: اطمینان از سلامت فنی خودروها و به همراه داشتن سوخت کافی از مهمترین توصیه‌ها برای پیشگیری از مشکلات سفر است.

رئیس پلیس راه استان البرز با بیان اینکه رانندگان قبل از سفر از سالم بودن بخاری و برف پاک کن خودروی خود اطمینان حاصل کنند، عنوان کرد: به همراه داشتن تجهیزات زمستانی، لباس گرم و غذای کافی از دیگر توصیه‌های پلیس راه البرز به رانندگان است.

پلیس راه استان البرز با آمادگی کامل برای ارائه هرگونه خدمات امدادی و انتظامی در راه‌های استان مستقر است.