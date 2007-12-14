سیستم قرض الحسنه در گذشته ساز و کار مناسبی نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز داودی در مراسم افتتاح بانک قرض الحسنه که در محل شعبه مرکزی این بانک با حضور وزیر امور اقتصادی و دارائی، مدیر عامل بانک قرض الحسنه و مسئولان ذی ربط برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت: بانکها نقش اساسی در اقتصاد کشور ایفا می کنند به نحوی که تامین مالی فعالیتهای اقتصادی تا 80 درصد از سوی بانکها صورت می گیرد.

معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: با توجه به نقش اساسی و حیاتی بانکها در تامین مالی فعالیتهای اقتصادی، سود آور بودن بانکها منوط به داشتن ساز و کار مناسب است که در سایه آن، صاحبان کالاها و دارندگان منابع پولی با هم متصل شوند.

وی تصریح کرد: بانکها با ایفای نقش واسط بین استفاده کنندگان منابع مالی، سرمایه گذاران و کار آفرینان می توانند مردم را به سمت انجام فعالیتهای اقتصادی سود آور هدایت کنند در عین حالی که بعضی از فعالیتهای اقتصادی در کشور سودآور نیست که نمونه های آن ازدواج، تامین هزینه های درمان، تامین حداقل های معیشت و مسکن است که در کانون توجه بانک قرض الحسنه قرار گرفته است.

داودی بیان داشت: فعالیتهای دیگری نیز برای بانک قرض الحسنه پیش بینی شده که ازآن جمله می توان کمک به تامین هزینه های تحصیل جوانان از دبستان تا دانشگاه و کمک به انجام سفرهای زیارتی اشاره کرد و این موارد باید در اقتصاد اسلامی گسترش یابد.

معاون اول رئیس جمهورابراز داشت: کمک به استحکام بنیان خانواده در حال حاضر مورد تاکید است و بحث پرداختن به مساله ازدواج جوانان باید از طریق منابع بانکی توسعه یابد ولی در حال حاضر بانکها به دلیل توجه به فعالیتهای سودآور تمایل چندانی به کارهای قرض الحسنه ندارند.

وی از نداشتن سازو کار مناسب سیستم قرض الحسنه در گذشته سخن گفت و افزود: در حال حاضر تامین منابع و اعتبار برای بانکها از سوی دولت می تواند کارگشا شود و این فعالیت ضروری را برای اقتصاد کشور ایجاد نماید که در این زمینه بحث ایجاد تحول در سیستم بانکداری کشور و حرکت دادن سرمایه ها در جهت فعالیتهای اقتصادی و تولیدی مورد پیگیری است.