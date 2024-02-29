معرفی برگزیدگان جشنواره ملی «عکس واقعه»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، برگزیدگان جشنواره ملی «عکس واقعه» با حضور رییس پژوهش‌های مرکز مطالعات تقریب مذاهب سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، حمیده جعفری رییس دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، امین مفتاحی معاونت امور دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و جمعی از اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در مجتمع دانشگاهی واحد تهران جنوب برگزار شد.

حدود ۳ هزار و ۱۵۰ اثر در محورهای ایثار، شهادت، دلدادگی، ایمان، مهربانی، صبر، استقامت، امر به معروف و نهی از منکر، ایستادگی، اخلاق، آداب، تربیت، فرهنگ سخاوت و جوانمردی و خانواده به دبیرخانه جشنواره ملی «عکس واقعه» ارسال شد که پس از بررسی هیات داوران در نهایت ۶۰ اثر به مرحله دوم داوری راه پیدا کرد و سه اثر نیز به عنوان برگزیده معرفی شدند.

اسامی برگزیدگان به شرح زیر است:

نفر اول: نسیم همتی

نفر دوم: مجید حجتی

نفر سوم: علی حسینی‌فر

علیرضا عطاریانی، داود یاراحمدی، حمیده جعفری، معصومه کریمی و عمار رحمانی داوری این جشنواره را برعهده داشتند.

جشنواره ملی «عکس واقعه» از سری برنامه‌های امامت و مهدویت است که برگزاری و اجرای آن از طرف سازمان مرکزی به دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب واگذار شده است.

شورای سیاست‌گذاری و کمیته‌های علمی، هنری، اجرایی، رسانه و تبلیغات این جشنواره در خرداد ۱۴۰۲ پس از تشکیل دبیرخانه جشنواره معرفی شدند. پوستر این جشنواره نیز از سوی هنرمندان دانشکده طراحی شد.

پیش‌رویداد جشنوراه «عکس واقعه» در قالب «قاب کوثر» به مناسبت تولد حضرت فاطمه (س) در ۲۷ آذر ۱۴۰۲ برگزار شد.