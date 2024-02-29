راه اندازی پویش «رای میدهم» در آستارا

سید بابک سیدین اصل در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پویش «رأی می دهم» در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری با همراهی اعضای گروه جهادی شهید مدافع حرم «مهدی موحد نیا» شهرستان آستارا و با حضور اقشار مختلف مردم در این شهرستان راه‌اندازی شد.

وی بیان کرد: این پویش به منظور ایجاد زمینه‌های لازم برای حمایت اقشار مختلف مردم در راستای برگزاری انتخابات یازدهم اسفند ماه برگزار شد.

مسؤول عملیات گروه‌های جهادی شهرستان آستارا مشارکت در انتخابات را یک رسالت همگانی دانست و گفت: برای داشتن کشوری قوی و تقویت عزت و اقتدار ایران اسلامی مشارکت همه ما در انتخابات یک رسالت است و باید همه افراد واجد شرایط در این عرصه شرکت کنند.

وی افزود: اقشار مختلف مردم آستارا همچون کسبه، کارمندان، جوانان و بازنشستگان با در دست داشتن پلاکاردهایی با متن «رأی می‌دهم» و ضبط و اشتراک گذاری تصاویرشان در فضای مجازی در این پویش شرکت کردند.