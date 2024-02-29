تشکیل تنها ۳ پرونده جرم و تخلف انتخاباتی در استان یزد

محمدحسین رحیمی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انجام تبلیغات انتخابات در استان یزد در کمال آرامش و قانونمندی اظهار کرد: با توجه به اقدامات پیشگیرانه و نشست‌های آموزشی و توجیهی تاکنون تنها سه پرونده جرم و تخلف انتخاباتی در استان یزد تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی تنها صلاحیت دادسرای مرکز استان است، افزود: در ایام تبلیغات، فقط سه پرونده جرم و تخلف در استان یزد تشکیل شد که یک مورد مربوط به شهرستان بافق و دو مورد مربوط به شهرستان یزد بوده است.

رحیمی‌زاده با تاکید بر اهمیت پیشگیری از وقوع جرم و برگزاری انتخاباتی آرام و بی حاشیه، تصریح کرد: ۳۸ عنوان جرم و تخلف که تنها در ساعات اخذ رأی امکان شکل‌گیری دارد، اکنون تمرکز ضابطین و ناظرین بر پیشگیری از این جرایم است.

وی با دعوت از مردم برای حضور و مشارکت حداکثری پای صندوق‌های رأی، تصریح کرد: حضور حداکثری و مشارکت بالای مردم در انتخابات، پشتوانه نظام و زمینه ساز تشکیل یک مجلس قوی است.