به گزارش خبرنگار مهر، در قالب پویش نشان آزادی، دانش آموزان شهر یزد می‌توانند صحنه رأی دادن والدینشان را ثبت کرده و به دبیرخانه پویش ارسال کنند.

آنها با حضور در کنار والدین خود ضمن نشان دادن آمادگی خود برای شرکت در انتخابات در سال‌های آینده، مشارکت در تعیین سرنوشت کشور عزیزمان را تمرین می‌کنند.

شرکت کنندگان در پویش نشان آزادی می‌توانند آثار خود را به آی دی ایتا دبیرخانه parvareshiyazdn1@ ارسال کرده و مشخصات کامل خود شامل «نام و نام خانوادگی، نام منطقه تحصیلی، مدرسه و مقطع و شماره همراه» را ثبت کنند.