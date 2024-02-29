دعوت ائمه جمعه اهل تشیع وتسنن بیجار ازمردم برای شرکت در انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، ائمه جمعه اهل تشیع و اهل تسنن بیجار با پیامی مردم را به مشارکت در انتخابات دعوت کردند.

متن این پیام بدین شرح است؛ حال که جمهوری اسلامی ایران با به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت شهروندان توسط خویش از طریق دخالت دادن اراده ایشان در انتخاب مدیران سیاسی و نمایندگان زمینه جمهوریت را فراهم کرده، دیدگاه سیاسی هر ایرانی را به طور مستقل و آزاد در تشکیل قدرت عمومی، مؤثر دانسته است.

در واقع، مشارکت سیاسی مردم در تقنین و تعیین رهبر جامعه اسلامی به وسیله برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و انتخاب نماینده در هر دو مجلس تحقق می‌یابد و حضور آحاد ملت ایران در صحنه رأی‌گیری نماد رأی به نظام اسلامی و پاسداشت انقلاب شکوهمند اسلامی در مسیر صیانت از ارزش‌های شهدای گرانقدر خواهد بود.

گواه بر این مدعا نیز فضاسازی غیرکارآمد دشمنان در این برهه بوده که در این شرایط پیچیده سیاسی و اجتماعی منطقه‌ای و بین‌المللی به هر مستمسکی در صدد کاهش رغبت مردم در شرکت در انتخابات پیش رو است.

اینجانبانان ائمه جمعه اهل تشیع و تسنن شهرستان بیجار با توجه به تأکیدات ویژه مقام معظم رهبری (حفظه الله تعالی) بر حضور حداکثری در انتخابات ١١ اسفند ماه ۱۴۰۲ از عموم مردمان شریف و نجیب کهن دیار گروس دعوت به عمل می‌آوریم تا بار دیگر با حماسه آفرینی خود در صحنه سیاسی انتخابات به عنوان میراث ارزشمند بنیان گذار انقلاب، حضرت امام خمینی (ره)، و زمینه سازی ظهور حضرت بقیة الله الاعظم (عجل الله تعالی فرجه الشریف) در برابر توطئه آفرینی‌های دشمنان به نحو شایسته و هوشمندانه، وظیفه دینی و ملی خود را با حضور حداکثری در محل‌های جمع آوری آرا در روز ١١ اسفند و دعوت دیگران به این امر خیر به جا آورند.