"توسعه و عدالت" در اندیشه و عمل از اسلامیت و جمهوریت نظام دفاع کند

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و یکی از اعضای مرضی الطرفین جبهه متحد اصولگرایان، شب گذشته در اولین همایش حزب عدالت و توسعه ایران اسلامی به سخنرانی پرداخت.

وی نظام جمهوری اسلامی ایران را تجربه ای نوین در دوران معاصر خواند و گفت: ابعاد و زوایای مختلف نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران متفاوت با دیگر مکاتب فکری است و دارای ویژگی ها و خصایصی است که این خصایص در دو واژه "جمهوریت" و "اسلامیت" قابل مشاهده است.

نایب رئیس مجلس، مهمترین ویژگی نظام جمهوری اسلامی را حضور چهره فاخر و همیشه ماندگار حضرت امام خمینی (ره) بنیانگذار عظیم الشان انقلاب اسلامی دانست و اظها رداشت: ایشان یک نماد برجسته و گویا از اندیشه، تفکر، اخلاق و منش اسلامی بودند. ایشان قبل از آن که فقیه و عارف باشند، یک چهره انقلابی سیاسی و برجسته در قرن معاصر است.

ابوترابی فرد ادامه داد: انقلاب و نظام اسلامی ما یک مظهر و نماد برجسته از اسلام است و در همین افق و نگاه نیز شناخته شده است و لذا قانون اساسی ما نیز از اسلام الهام گرفته و بر محور اندیشه ناب اسلامی جوشیده از حوزه علمیه قم تولد یافته است که بر محور عمود مستحکم ولایت و زعامت ولی فقیه که ولایت علم ، عدالت ، تدبیر ، قدرت در عرصه مدیریت است معنا یافته است.

این عضو گروه 5 نفره جبهه متحد اصولگرایان ، جمهوریت نظام را از دیگر ویژگی های انقلاب اسلامی دانست و گفت: جمهوریت آن همانطور که از قانون اساسی برآمده و تفسیر می شود در مشارکت مردم نقشی تعیین کننده دارد و در شکل گیری نهادهای سیاسی این نظام در همه رده ها از رهبری گرفته تا شوراهای اسلامی شهر روستا معنا پیدا می کند.

وی همچنین تاکید کرد: هر اقدام و حرکتی که بتواند راه را برای استحکام ، بالندگی و رشد اسلامیت در این نظام سیاسی را هموار سازد و هر اقدام وحرکتی که به افزایش و اقتدار نقش مردم و مشارکت آنان در این نظام سیاسی منتهی شود، بسیار ستودنی و مایه مباهات خواهد بود.

نایب رئیس مجلس شورای همچنین اظهار داشت: هر اقدام و حرکتی که به کاهش نقش اسلامیت و جمهوریت و مشارکت مردم در امور و انتخابات منجر شود خطایی بزرگ و گناهی نابخشودنی است.

این فعال سیاسی اصولگرا شکل گیری احزاب سیاسی را با اعتقاد با ارکان اسلامیت و جمهوریت نظام و با اعتقاد بر تحکیم و اقتدار این ارکان و انتخاب راهکارها و روش های درست و منطبق بر اصول برای افزایش اقتدار اسلامی و حضور و مشارکت مردم عنوان کرد و گفت: اگر این تفکر بر تشکیل دهندگان احزاب ما حاکم باشد آثار و برکات ارزشمند وماندگاری بوجود خواهد آمد.

ابوترابی فرد با بیان اینکه کسانی که در عرصه سیاسی و مدیریت این نظام به جمهوریت اعتقاد دارند ، باید در افزایش اقتدار و حرکت و رو به جلوی این نظام موثر باشند، گفت: باید راه را برای حضور عقلانی و علمی و تعیین کننده مردم در مدیریت جامعه اسلامی هموار سازیم.

وی با اشاره به تشکیل حزب توسعه وعدالت ایران اسلامی گفت: امیدوارم این حزب با حضور برادران و خواهرانی که از چهره های شناخته شده نظام اسلامی هستند و توانسته اند در کوران حوادث در اندیشه و عمل از ارکان اسلامیت و جمهوریت نظام دفاع کنند و رهبری معظم انقلاب را مقتدای خویش قرار دهند با پایبندی بر این اصول و التزام بر این عمل نقشی موثر در افزایش اقتدار نظام را ایفا بنمایند.

نایب رئیس مجلس افزود: حضور دکتر محسن رضایی با آن تجربه طولانی و با آن حضور موثر در یکی از زیباترین و برجسته ترین مقاطع انقلاب شاهد موفقیت این حزب باشیم.

ابوترابی فرد اظهار امیدواری کرد: همه دلباختگان نظام و یاران رهبری با گذشت و ایثار و با صرفنظر از خواسته های حزبی و جناحی و تاکید بر خواسته های ملی و اسلامی در این راه گام بردارند و به توفیقات ارزنده ای دست پیدا کنند.

عضو گروه مرضی الطرافین جبهه متحد اصولگرایان زیر پا گذاستن "من ها" را اصلی مهم در موفقیت احزاب در عرصه سیاسی عنوان کرد و گفت: اگر در این عرصه بخواهیم چشم به من های خود و دیگران بدوزیم حتی از اصلاح خویش نیز باز می مانیم .

وی با بیان اینکه امیدوارم هر روز شاهد محکم تر شدن صفوف اصولگرایان باشیم، گفت: امیدوارم یکی از بالاترین ثمرات این تحکیم تبدیل من ها به ما و شکل گیری امت واحده باشد.

ابوترابی فرد خاطرنشان کرد: برای رسیدن به توسعه و عدالت، عقل ، علم و عزم را سرلوحه حرکت خویش قرار دهیم و در سایه این سه اصل راه را برای رشد توسعه و گسترش عدالت در کشور جمهوری اسلامی ایران و جهان اسلام هموار بسازیم.