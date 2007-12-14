به گزارش خبرنگار مهر ، دکتر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام پنجشنیه شب در اولین همایش حزب عدالت وتوسعه ایران اسلامی گفت: با تشکیل این حزب جمعی از نیروهای انقلاب دور هم جمع شدند و در این جبهه وسیع و بزرگ اسلامی پرچم دیگری را به اهتزاز در آوردند.

انقلاب اسلامی تبلور بسیاری از آرزوهای ملت

وی گفت: انقلاب اسلامی ایران تبلور بسیاری از آرزوهای این ملت است اما تاکنون بخشی از این آرمانها مثل آزادی ، استقلال و جمهوریت تحقق یافته است اما هنوز آرمانهای دیگری نیز برای جامه عمل پوشاندن به آنها داریم .

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: انقلاب اسلامی به پایان نرسیده و قله های دیگری باید فتح شود که قله توسعه یافتگی و عبور ازعقب ماندگی ها مهمترین این قله هاست که باید فتح شود.

رضایی تصریح کرد: زمانی انقلاب اسلامی با پیروزی خون بر شمشیر توانست گام بلندی بردارد روز دیگری انقلاب اسلامی از میان سنگرها بیرون آمد و سینه تجاوز گران را شکافت و برای اولین بار بعد از 200 سال لبخند پیروزی را بر لبان ملت نشاند، و امروز باید از میان علم و شکوفایی همه جانبه این ملت عبور کند.

توسعه بزرگترین عبادت جهادگران ایران اسلامی

وی ادامه داد: دیروز جهاد ما در عرصه سیاسی و نظامی بود و امروز جهاد اقتصادی و فرهنگی است، دیروز کوله باری از زحمت و تلاش برای آزادی این سرزمین برداشتیم و امروز توسعه ایران اسلامی بزرگترین عبادت جهادگران ایران اسلامی است چرا که دفاع از اسلام امکان پذیر نیست ، مگر با دست یافتن به توسعه یافتگی و می توانیم در این صورت به آرمانهای خود به طور کامل دست پیدا کنیم .

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تصویب سند چشم انداز 20 ساله گفت: این سند آینده امید بخشی را برای ایران نشان داد اما در جامعه ما هنوز فقر ، گرانی و تورم وجود دارد و هنوز هستند بسیاری از مردم که نیازمند زندگی آبرومندانه و شرفتمندانه هستند و می خواهند عمرشان را با عزت به پایان برسانند.

برای ریشه کنی فقر و بیکاری و تورم نیاز به یک جهاد بزرگ داریم

این فعال سیاسی اصولگرا گفت: اگر دیروز برای به ثمر رسیدن انقلاب دست به جهاد زدیم، امروز برای ریشه کن کردن فقر و بیکاری و تورم نیاز به یک جهاد بزرگ داریم که این جهاد کمتر از بیرون کردن صدام و دشمن از سرزمین مان نیست.

رضایی تاکید کرد: اگر روزی در سرزمین ما فقیری پیدا نشود آن روز، روز جشن نهایی انقلاب اسلامی ایران است واگر روزی برسد که معنویت، خداپرستی و خداترسی همه آحاد جامعه ما را در بر گرفته باشد، آن موقع باید جشن نهایی را بگیریم.

وی تصریح کرد: ما به یک الله اکبر دیگر نیاز داریم و به یک یا علی و یا زهرای دیگر نیاز داریم تا بتوانیم به آرمان های خود برسیم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ابراز امیدواری کرد: حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی بتواند در این راه گام بردارد و همه اصولگرایان نیز در جهت تحقق این آرمان ها گام بردارند.

او در بخش دیگری از سخنان خود به چالش های دو ساله اخیر ایران در عرصه سیاست خارجی اشاره کرد و گفت: در دو سال اخیر دیدید که چه سخت ، درست سر خط قرمز ما و آمریکا رو در رو شانه به شانه در مقابل سنگر حرکت کردیم اما با هدایت رهبر فرزانه انقلاب کوچکترین آسیبی به کشور و ملت نرسید.

رضایی تاکید کرد: اگر نبود راهنمایی ها و هدایت های ایشان در این دو سال الان وضعیت به گونه ای دیگر بود و همه خلا رهبری را به خوبی حسی می کردند.

وی به چالش هایی که با هدایت های مقام معظم رهبری از تهدید به فرصت برای کشور ایران تبدیل شد اشاره کرد و گفت: ایشان با درایت خود هم از دشمن وقت گرفتند و هم از آنها بهانه گرفتند.

مذاکرات لاریجانی با سولانا از با شکوه ترین مذاکرات دیپلماتیک جهان

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: مذاکرات آقای لاریجانی با سولانا که با نظارت دقیق و هدایت های هوشمندانه رهبری صورت گرفت یکی از با شکوه ترین مذاکرات دیپلماتیک جهان است و همیشه سولانا با امیدواری از جلسات بیرون می رفت و وقتی او امیدواری را بر زبان می آورد، اتحاد اروپا و غرب متزلزل می شد.

رضایی هدایت مذاکرات با البرادعی را از دیگر هدایت های هوشمندانه مقام معظم رهبری عنوان کرد و گفت: این هدایت منجر به گزارش واقع بینانه البرادعی شد.

وی مورد دیگر را هدایت کمیته سه جانبه عراق ، ایران و آمریکا عنوان کرد و اظهار داشت: عده ای می خواستند انقلابی تر از رهبری حرکت کنند و عده ای دیگر می گفتند مذاکره تنها بر سر امنیت عراق کافی نیست و باید مذاکرات دیگری هم شکل بگیرد که با رهبری هوشمندانه آیت الله خامنه ای این برگ برنده ای برای حمله به ایران از بین رفت.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نکته چهارم را حمایت و پافشاری رهبری بر حمایت از دولت مالکی دانست و گفت: با این حمایت ملت ایران از این گردنه سخت عبور کرد و به امروز رسیدیم و اگر این تدابیر نبود خطر جدی انقلاب را تهدید می کرد.

رضایی تاکید کرد: امروز آزادی و استقلال در سرزمین ایران نهادینه شده و دشمنان حتی با بمب اتم هم نمی توانند جمهوری اسلامی ایران را از پای در بیاورند.

وی تصریح کرد: اما اگر در انقلاب اسلامی بیکاری و تورم وجود داشته باشد ، معلوم می شود که به همه اهداف مان نرسیده ایم و راه رسیدن به این اهداف از یک جهاد واقعی می گذرد.

این فعال سیاسی اصولگرا با بیان اینکه بدون اخلاق و صداقت با مردم نمی توانیم این قله ها را فتح کنیم ، گفت: تنها ایمان کافی نیست ، تقوا هم می خواهیم ایمان لازم است ولی اگر خدا ترسی نباشد ممکن است همان هایی که از اسلام دم می زنند سر مردم کلاه بگذارند و دورغ بگویند و امروز باید عرصه سیاسی را ارزیابی کنیم و تقوا را در عرصه سیاست وارد کنیم .

در اسلام دروغ گفتن و تهمت زنی خطرش کمتر از جاسوسی نیست

به گزارش مهر، رضایی تاکید کرد: آیا در اسلام دروغ گفتن و تهمت زدن خطرش کمتر از جاسوسی است و آیا می شود با دروغ گفتن و تهمت زدن با جاسوسی مقابله کنیم ؟ این حرف منافقین است که هدف وسیله را توجیه می کند در نظام ما هم باید هدف اسلامی باشد و هم وسیله.

وی ادامه داد: آیا می شود برای مقابله با آمریکا به مردم و خودمان دروغ بگوییم ، ما حق نداریم برای هدفمان از وسایل غیر مشروع استفاده کنیم ، خیلی ها بودند که با شعار اسلامی به صحنه آمدند و سقوط کردند، منافقین انقلاب را به یاد بیاوریم که هر شب نماز شب می خوانند و خانم هایی به یاد بیاورید که در عملیات مرصاد برای رسیدن به تهران هزار صلوات نذر می کردند.

این فعال سیاسی اصولگرا تصریح کرد: در عرصه سیاست باید ایمان و تقوا توامان وجود داشته باشد ، ایمان به انسان دل و جرات می دهد اما اگر تقوا نباشد خود همین فرد ممکن است جامعه را با مشکل روبرو کند و این تقواست که ترمز می زند که کجا داری می رود و اگر راست می گویی از خودت شروع کند.

همه چیز را به نام خود تمام کردن و نادیده گرفتن زحمات دیگران درست نیست

رضایی همچنین اظهار داشت: باید منیت ها را کنار بگذاریم ، چرا که اتهام زدن به دیگران و همه چیز را به نام خود تمام کردن و نادیده گرفتن زحمات دیگران رفتارهای خطرناکی است و درست نیست

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه این حزب باید ببیند می تواند تقوا را در عرصه سیاسی نهادینه کند، گفت: خیلی به دنبال این نباشید که برای شما کف و سوت بزنند بلکه به دنبال این باشید که چقدر خدا از شما راضی است چرا که در این صورت هم خدا را خواهید داشت و هم مردم را .

وی افزود: احزاب در جامعه برای این درست می شوند که دولت و مجلس و شورای را تشکیل بدهند یا اینکه نظام سیاسی ودولت را تقویت کنند .

رضایی تصریح کرد: با نقد کردن و حمایت کردن احزاب می توانند با دولت همکاری کنند ، تقویت دولت اسلامی چه از راه نقد ، چه از راه همکاری باید سرلوحه احزاب باشد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: حضور در انتخابات خدمت بزرگی است حال چه خود دولت اسلامی را تشکیل دهیم چه همکاری کنید که این دولت تقویت شود و امیدوارم حزب شما در تقویت دولت ، مجلس و شورا نقش بالنده ای را ایفا کند.