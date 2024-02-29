به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا همتی‌زاده شامگاه پنج شنبه به خبرنگاران رسانه‌های جمعی اعلام کرد: ساعت کاری در مراکز تعویض پلاک به دلیل تسهیل و تسریع در ارائه خدمات شماره گذاری افزایش یافته است.

وی بیان کرد: به علت حجم مراجعین به مرکز تعویض پلاک و همچنین تسهیل و تسریع در ارائه خدمات شماره گذاری به متقاضیان و جلوگیری از ازدحام و تراکم کاری در روزهای پایانی سال ساعات تعویض پلاک افزایش یافته است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کردستان تصریح کرد: این اقدام از ۱۲ اسفند ماه آغاز و تا ۲۸ اسفند ماه امسال ادامه دارد.

سرهنگ همتی زاده اضافه کرد: متقاضیان می‌توانند خدمات تعویض پلاک را در تاریخ یاد شده تا ساعت ۱۶ هر روز به جز روزهای پنج شنبه دریافت کنند.