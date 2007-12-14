به گزارش خبرنگار مهر، کمال دانشیار، رئیس شورای مرکزی حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی، شب گذشته در نخستین گردهمایی این حزب در مجتمع فرهنگی سید الشهداء اظهارداشت: ما از مواهب الهی درطبیعت برخورداریم ولی متاسفانه برخی مشکلات مردم ادامه دارد.

دانشیار این گردهمایی را برای اعلام موجودیت توسعه و عدالت عنوان کرد و گفت: پس از چندین سال تلاش دلسوزان و پیگیری های مصرانه توانستیم مجوز قانونی راه اندازی حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی را به طور رسمی دریافت کنیم.

رئیس کمیسیون انژی مجلس شورای اسلامی افزود: تشکیل چنین تشکل هایی می تواند منجر به شناسایی نیروهای نخبه و کارآمد جامعه شده و باعث برنامه محوری شود بنابراین امیدواریم تا با تشکیل این حزب در جهت تحقق آرمان هایی امام(ره) و شهدا گام برداشته و در ساختن ایرانی آباد و نمونه موفق باشیم.

وی تاکید کرد: علی رغم اینکه قریب به سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد، هنوز در بین راه هستیم و مشکلاتی همچون تورم، بیکاری، گرانی، مسائل فرهنگی و اجتماعی دلسوزان نظام را نگران ساخته است.

رئیس شورای مرکزی حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی تاکید کرد : این حزب انحصاری نبوده و از همه افکار و سلیقه‌ها در آن استفاده خواهد شد.

وی با ابراز امیدورای نسبت به اینکه توسعه و عدالت ایران اسلامی بتواند برنامه های خود را جهت تقویت، توسعه و پیشرفت کشور به خوبی اجرا کند، ادامه داد: این تشکل از همه تفکرات، کارشناسان و نخبگان نظام در راستای تحقق آرمان های انقلاب بهره خواهد گرفت.