انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در خراسان رضوی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، رأس ساعت هشت صبح امروز ۱۱ اسفندماه، چهار هزار و ۶۲۷ شعبه اخذ رأی در استان خراسان رضوی گشایش یافت که در مجموع ۸۰ هزار نفر مدیریت و نظارت بر این انتخابات در این شعب را برعهده دارند.

در هر شعبه اخذ رأی ۱۷ تا ۲۱ نفر از نمایندگان شورای نگهبان، هیأت‌های اجرایی، فرمانداران و نیروهای انتظامی حضور دارند.

چهار میلیون و ۵۵۰ هزار نفر در خراسان رضوی واجد شرایط رأی دادن هستند که از این تعداد ۲۵۰ هزار نفر رأی اولی بوده و برای نخستین بار در صحنه انتخابات و مشارکت سیاسی حضور می‌یابند.

خراسان رضوی ۱۸ کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی و ۶ نماینده در مجلس خبرگان رهبری دارد که برای مجلس شورای اسلامی ۸۱۵ نفر و برای مجلس خبرگان رهبری هشت نامزد در عرصه رقابت حضور دارند.

به گفته مسؤولان استانی هیچ نگرانی در خصوص قطعی احتمالی برق یا اینترنت در شعب اخذ رأی وجود ندارد و با تمهیدات اندیشیده شده به هیچ وجه برگزاری انتخابات در ساعات مقرر متوقف نمی‌شود، ساعت رسمی برگزاری انتخابات هشت صبح روز جمعه تا ۶ بعد از ظهر اعلام شده است که با صلاحدید وزارت کشور و تأیید شورای نگهبان ۲ نوبت سه ساعته و تا ساعت ۲۴ قابل تمدید است.

واجدان شرایط رأی دادن باید یکی از مدارک هویتی از جمله کارت ملی، شناسنامه، کارت پایان خدمت، گواهینامه رانندگی و یا گذرنامه خود را همراه داشته باشند و برای افرادی که شناسنامه قدیمی دارند، داشتن کارت ملی یا شماره ملی الزامی است.