جوكار قهرمان جهان را شكست داد

به گزارش خبرنگار " مهر " جوكار كه به تازگي سهميه حضور در المپيك را براي تيم ملي كشتي آزاد ايران در وزن 60 كيلو گرم كسب كرده است در ديدار با دوغان قهرمان سال 99 مسابقات جهاني كشتي در آنكارا و نايب قهرمان سال 98 تهران توانست برتري خود را به اثبات رسانده و اين كشتي گير با تجربه را با نتيجه 6 بر 4 شكست دهد.

دوغان كه در مسابقات كشتي آزاد قهرماني جهان در سال 2003 به عنوان قهرماني دست يافته بود به علت استفاده از مواد نيروزا دو سال محروم شد و عنوان قهرماني خود را نيز از دست داد. وي با پايان يافتن مدت محروميت خود قصد حضوري دوباره در صحنه كشتي جهان و المپيك را دارد.