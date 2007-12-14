دو درصد سرانه دانش آموزی مدارس به شوراهای دانش آموزی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد انتظاری در جلسه کمیته تربیتی سازمان اظهار داشت: مفاهیم دینی از جمله عفاف و حجاب با تربیت دینی در دانش آموزان اتفاق می افتد .

وی بومی سازی تربیت دینی را مهم خواند و تصریح کرد: تربیت دینی باید در تار و پود دانش آموزان نهادینه شود .

انتظاری نظام پرورشی را مکمل نظام آموزشی داننست و خاطرنشان کرد: آموزش دینی در مدارس باید در رفتار فردی و اجتماعی دانش آموزان تاثیر بگذارد .

وی با اشاره به سابقه هشتاد ساله تدریس تربیت بدنی در آموزش و پرورش گفت: در اجرای درس تربیت بدنی مدارس دخترانه موفق تر از مدارس پسرانه عمل می کنند .

معاون پرورشی و تربیت بدنی سازمان آموزش و پرورش مازندران به وجود فقر حرکتی در دانش آموزان اشاره کرد و گفت: در جهت رفع این مشکل نهضت ایجاد فضاهای ورزشی به وجود آمده است.