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۲۳ آذر ۱۳۸۶، ۱۶:۱۲

دو درصد سرانه دانش آموزی مدارس به شوراهای دانش آموزی اختصاص یافت

ساری - خبرگزاری مهر: معاون پرورشی و تربیت بدنی سازمان آموزش و پرورش مازندران از اختصاص دو درصد سرانه دانش آموزی برای تقویت شوراهای دانش آموزی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد انتظاری در جلسه کمیته تربیتی سازمان اظهار داشت: مفاهیم دینی از جمله عفاف و حجاب با تربیت دینی در دانش آموزان اتفاق می افتد .

وی بومی سازی تربیت دینی را مهم خواند و تصریح کرد: تربیت دینی باید در تار و پود دانش آموزان نهادینه شود .

انتظاری نظام پرورشی را مکمل نظام آموزشی داننست و خاطرنشان کرد: آموزش دینی در مدارس باید در رفتار فردی و اجتماعی دانش آموزان تاثیر بگذارد .

وی با اشاره به سابقه هشتاد ساله تدریس تربیت بدنی در آموزش و پرورش گفت: در اجرای درس تربیت بدنی مدارس دخترانه موفق تر از مدارس پسرانه عمل می کنند .

معاون پرورشی و تربیت بدنی سازمان آموزش و پرورش مازندران به وجود فقر حرکتی در دانش آموزان اشاره کرد و گفت: در جهت رفع این مشکل نهضت ایجاد فضاهای ورزشی به وجود آمده است.

کد مطلب 604182

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