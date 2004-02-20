كمبود تعرفه شعب اخذ راي تامين شده است

به گزارش خبرگزاري مهر ، مدير كل نظارت و بازرسي شوراي نگهبان كه دقايقي پيش در يك ارتباط مستقيم تلويزيوني با شبكه خبر سخن مي گفت ، با اعلام اين خبر از هموطنان دعوت كرد در فرصت باقي مانده نسبت به اخذ راي خود اقدام نمايند.

محسني افزود : به احتمال قوي مطابق سالهاي گذشته در صورت استقبال پرشور مردم طبق قانون و با درخواست وزير كشور زمان اخذ راي قابل تمديد است اما مردم فهيم و متدين هرچه سريعتر در فرصت باقي مانده در انتخابات شركت كنند. محسني از مسئولان اجرايي و دست اندركاران شعب خواست تمهيدات لازم را براي ساعات پاياني راي گيري فراهم كنند.

وي همچنين اعلام كرد : بر اساس اطلاعيه وزارت كشورعكس دار بودن شناسنامه راي دهندگان و نوشتن كد انتخاباتي داوطلبان ضروري نيست.