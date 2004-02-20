به گزارش خبرگزاري مهر ، مدير كل نظارت و بازرسي شوراي نگهبان كه دقايقي پيش در يك ارتباط مستقيم تلويزيوني با شبكه خبر سخن مي گفت ، با اعلام اين خبر از هموطنان دعوت كرد در فرصت باقي مانده نسبت به اخذ راي خود اقدام نمايند.
محسني افزود : به احتمال قوي مطابق سالهاي گذشته در صورت استقبال پرشور مردم طبق قانون و با درخواست وزير كشور زمان اخذ راي قابل تمديد است اما مردم فهيم و متدين هرچه سريعتر در فرصت باقي مانده در انتخابات شركت كنند. محسني از مسئولان اجرايي و دست اندركاران شعب خواست تمهيدات لازم را براي ساعات پاياني راي گيري فراهم كنند.
وي همچنين اعلام كرد : بر اساس اطلاعيه وزارت كشورعكس دار بودن شناسنامه راي دهندگان و نوشتن كد انتخاباتي داوطلبان ضروري نيست.
مدير كل نظارت و بازرسي شوراي نگهبان اعلام كرد
كمبود تعرفه شعب اخذ راي تامين شده است
محمد رضا محسني مدير كل نظارت و بازرسي شوراي نگهبان گفت : كمبود تعرفه هاي برخي شعب با اقدام بموقع از سوي وزرات كشور جبران شده است و جاي نگراني نيست .
به گزارش خبرگزاري مهر ، مدير كل نظارت و بازرسي شوراي نگهبان كه دقايقي پيش در يك ارتباط مستقيم تلويزيوني با شبكه خبر سخن مي گفت ، با اعلام اين خبر از هموطنان دعوت كرد در فرصت باقي مانده نسبت به اخذ راي خود اقدام نمايند.
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