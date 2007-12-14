ادغام مسلمانان اسپانیایی در جامعه مورد تأکید قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ای کی آی، در گزارش ماریو فرناندز برمجو وزیر دادگستری اسپانیا آمده است: 83 درصد از مهاجران مسلمان اسپانیا اظهار می‌دارند که خود را با جامعه اسپانیایی تطبیق داده و رسوم آن را پذیرفته‌اند.

این گزارش همچنین مسلمانان را متساهل توصیف کرده است.مسلمانانی که در این تحقیق پاسخگو بود مساعدت عمومی مردم اسپانیا را از زمان ورود خودبه کشور مورد تجلیل قرار دادند.

این گزارش همچنین اظهار داشته است که 90 درصد از مسلمانان اسپانیایی استفاده از خشونت را برای حمایت از اعتقادات دینی غیرقابل قبول می‌دانند و برای ادیان ابراهیمی احترام قائل هستند.

گزارش وزیر دادگستری اسپانیا توسط یک کمپانی تحقیقاتی خصوصی انجام شده و در انجام این تحقیق از 2 هزار مسلمان مهاجر قانونی و غیرقانونی از کشورهایی چون مراکش، سنگال، پاکستان و الجزایر پرسشهایی را مطرح کرده است.

اسپانیا دارای 600 هزار نفر مسلمان است که این تعداد در میان جمعیت 40 میلیون نفری اسپانیایی زندگی می‌کنند و به موجب قانون آزادی ادیان در این کشور که مصوب ژوئیه 1967 است، اسلام در اسپانیا به رسمیت شناخته شده است.

این کشور تنها کشور اروپایی محسوب می‌شود که حتی تا قرن پانزدهم نیز تحت حاکمیت امیران اسلامی اداره می‌شد در حالی که امروز اقلیت مسلمان با موج در حال رشد اسلام‌هراسی رو به رو هستند.