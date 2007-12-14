توضیحات وزیر علوم در مورد شایعه برکناری یا استعفا از کابینه دولت نهم

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد مهدی زاهدی چهارشنبه شب در حاشیه مراسم تقدیر از برگزیدگان دوازدهمین المپیاد علمی دانشجویی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر در جمع خبرنگاران در مورد اظهارات اخیر رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این خصوص که دانشگاهها با مشکلات عدیده کمبود بودجه دست و پنجه نرم می کنند و دولت باید تکلیف وزارت علوم را مشخص کند، گفت: وزارت علوم موضع خود را همان موقع مشخص و در خبرگزاری مهر اعلام کرده است.

وی اظهار داشت: بحث مطرح شده در مورد بودجه های آموزش عالی بوده است. بودجه سال 1385 و 1384 دانشگاهها به اندازه 8 سال قبل از دولت نهم بوده است و با اصلاحی که ارائه شد، ظرف سه سال 84 و 85 و 86 به اندازه 16 سال قبل از آن بودجه به دانشگاهها تزریق شده است.

وزیر علوم تأکید کرد: کدام یک از وزارتخانه ها و یا دستگاههای دولتی چنین رشدی را از نظر بودجه داشته اند؟ به جرأت اعلام می کنم که هیچ وزارتخانه ای شاهد چنین رشد بودجه ای طی این سالها نبوده است. بنابراین به شدت وزارت علوم از سوی دولت نهم مورد حمایت بوده است.

وی با اشاره به رشد علمی ایران به وسیله استعدادها و حضور دانشمندان در دانشگاهها گفت: یقین دارم که به وسیله نیروهای مستعدی که در دانشگاهها وجود دارند، زودتر از آنچه در برنامه ترسیم شده به اهداف چشم انداز بیست ساله خواهیم رسید.

زاهدی اظهار داشت: تولیدات علمی را اگر به معنای مستندات علمی در نظر بگیریم در این زمینه شیب اول تولید علمی را در منطقه داریم. در حال حاضر در فناوری نانو و هسته ای در منطقه اول و در زیست فناوری سوم هستیم

وی افزود: یکی دیگر از محورهایی که می تواند توفیق ما را در رسیدن به اهداف چشم انداز بیشتر کند توسعه تحصیلات تکمیلی است که در دستور کار جدی وزارت علوم قرار گرفته است.

وزیر علوم در پاسخ به سئوال خبرنگاری که ادعا می کرد برای پذیرش دانشجو در دوره های پودمانی علمی کاربردی معیاری وجود ندارد، گفت: برای پذیرش معیار وجود دارد اگر توانستید دانشجویی را در دانشگاهی بیابید که بدون معیار پذیرفته شده باشد، جایزه خوبی نزد وزارت علوم دارید. بدون ملاک و معیار پذیرشی صورت نمی گیرد. البته از برخی دانشگاهها توقع زیادی برای تولید علم انتظار نمی رود و رسالت آنها بیشتر گسترش آموزش در سطح عمومی است که دانشگاه علمی کاربردی نیز این هدف را بیشتر دنبال می کند.