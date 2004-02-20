سازمان ثبت احوال ، آمار ارائه شده مركز آمار را درباره واجدان شرايط راي دادن تائيد كرده است

به گزارش خبرگزاري "مهر" عباس علي زالي عصر امروز در محل ستاد انتخابات در گفتگو با خبرنگاران افزود: قبل از ارائه آمار واجدين شرايط به وزارت كشور با سازمان ثبت احوال تماس گرفتيم تا تبادل نظر با آنان صورت گيرد و اين سازمان نيز عدد و ارقام مركز آمار را تاييد كرد.

وي خاطر نشان كرد: مركز آمار اين برآوردها را از سرشماري گذشته انجام مي دهد، آخرين سرشماري در سال 1357 بوده و هر سال با توجه به ميزان ولادت ها و در حد مرگ و مسير تعداد جمعيت كشور و استانها را برآورد مي كنيم.

زالي اضافه كرد: در سوالي كه مهر ماه سال جاري وزارت كشور از مركز آمار كرد مركز آمار در دوازدهم آبان نتيجه را به وزارت كشور اعلام كرد: براساس يعني آمار واجدين شرايط شركت در انتخابات 46 ميليون و پانصد هزار نفر برآورده شده است بعد از حادثه بم اگر جمعيت واجد شرايط بم را از اين جمعيت كم كنيم حدود 46 ميليون و 300 هزار نفر واجد شرايط در كشور داريم.

وي واجدان شرايط استان تهران را 80 ميليون و 260 هزار نفر اعلام كرد و گفت: شهر تهران شامل 4 بخش تهران، ري، اسلامشهر و شميرانات است شهر تهران حدود شش ميليون نفر واجد شرايط دارد و از اين شش ميليون نفر 5 ميليون ششصد هزار نفر در شهرستان تهران ، 128 هزار نفردر شهرستان ري 25 هزار نفر ،درشهرستان شميرانات و 296 هزار و هشتصدو بيست و هفت نفر از اسلامشهر بوده است. زالي با تاكيد بر اينكه در سطح رسانه ها تصور مي شود كه جمعيت واجدين شرايط كمتر از اين آمار باشد، اظهار داشت: برآورد مركز آمار مربوط به سال 75 و براساس ميانگين رشد جمعيت و با توجه به هر سني است و ميزان مرگ و ميرها نيز 6 درصد در بررسي ها در نظر گرفته شده است. زالي با اشاره به اينكه رشد جمعيت كشور با رشد جوانهاي كشور متفاوت است گفت: رشد جمعيت جوانهاي كشور 38/3 درصد بوده است در صورتي كه رشد جمعيت 3/1 درصد بوده است.

رييس مركز آمار ايران خاطر نشان كرد: سالانه 5/1 ميليون به واجدين شرايط افزوده مي شود. وي افزود: چون بعضا تفاوت نظر بين ثبت احوال و برخي آمارها تضاد داشت از دو سال پيش كميته اي مشترك تشكيل شده و حرفي كه امروز ما مي زنيم براساس نظرات كارشناسي اين كميته است در دوره مجلس ششم و در مقايسه با آن چيزي كه داريم.

زالي ادامه داد : در كل كشور در 4 سال گذشته يعني بهمن 78، واجدين شرايط راي گيري 389/726/38 نفر بوده و اكنون 30/46 نفر است كه اين نسبت افزايش بيشتري از حد معمول را نشان مي دهد جمعيت كشور به اين نسبت اضافه نشده بلكه جمعيت جوانهاي افزايش يافته است.

رييس مركز آمار ايران گفت: در دوره قبل 16 ساله واجد شرايط راي دادن بودند اما امسال 15 سال اعلام شده است كه خود اين مساله جمعيت واجدين شرايط را بيشتر افزايش مي دهد.

در شوراها روستاهايي كه كمتر از 20 خانوار بودند به حساب نمي آمدند به همين دليل آمارها ارائه شده با انتخابات محلي متفاوت خواهد بود.