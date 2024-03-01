انتخابات استان کرمان با آمادگی صددرصدی درحال برگزاری است

به گزارش خبرنگارمهر، رحمان جلالی، صبح جمعه درگفتگوبا خبرنگاران گفت: براساس آخرین تدابیر و تمهیدات ستاد انتخابات استان، فرآیند رأی گیری همزمان با سراسر کشور از ساعت هشت صبح امروز در تمامی ۲۴۳۸ شعب اخذ رأی استان کرمان آغاز شده و درحال برگزاری است.

وی افزود: ما جزو استان‌هایی بوده ایم که تمامی دستگاه‌های احراز هویت آن وصل شده اند و درهیچ شعبه‌ای مشکل نداریم.

جلالی، با دعوت از تمامی مردم کرمان برای رأی دادن در ساعات اولیه اخذ رأی افزود: ما در استان کرمان ۹۶۰ صندوق اخذ رأی سیار داریم که با توجه به وضعیت جوی این روزها، تمام عوامل اجرایی صندوق‌های شعب اخذ رأی مناطق صعب العبور از پنجشنبه شب در این مناطق مستقر شده اند و امروز از همان ساعت اولیه صبح رأی گیری در مناطق صعب العبور استان کرمان آغاز شده است.

جلالی، تصریح کرد: برای ارتباط ستادانتخابات استان کرمان با شعب اخذ رأی، ۲ سامانه داریم و از لحاظ ارتباط زیرساختی یک کال سنتر با ۳۰ خط زنده در ستاد انتخابات وصل کرده ایم که به راحتی ارتباطمان با شعب اخذ رأی برقرار می‌شود.