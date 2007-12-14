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۲۳ آذر ۱۳۸۶، ۱۱:۳۶

کنفدراسیون بسکتبال غرب آسیا میزبانی پتروشیمی را تایید کرد

کنفدراسیون بسکتبال غرب آسیا میزبانی پتروشیمی را تایید کرد

دبیر کنفدراسیون بسکتبال غرب آسیا (وابا) تیم پتروشیمی بندر امام را به طور رسمی به عنوان میزبان رقابت های باشگاه های غرب آسیا معرفی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هاکوب خاجیریان دبیر کل کنفدراسیون بسکتبال غرب آسیا پس از بازدید از امکانات و تجهیزات سالن اندیشه شهرک بعثت ماهشهر، میزبانی این شهرستان و تیم پتروشیمی را برای برگزاری نهمین دوره رقابت های بسکتبال قهرمانی باشگاه های غرب آسیا تایید کرد.

نهمین دوره رقابت های بسکتبال باشگاه های غرب آسیا از 19 اسفند آغاز می شود. این دوره از پیکارها با شرکت 10 تیم از کشورهای ایران، اردن، سوریه، لبنان (2 تیم)، عراق و عمان ( یک تیم) برگزار خواهد شد.

دو تیم برتر این مسابقات البته در صورتی که از یک کشور نباشند جواز حضور در مسابقات باشگاه های آسیا را به دست می آورند. سال گذشته تیم های صباباتری و پتروشیمی بندر امام عنوان قهرمانی و نایب قهرمانی رقابت های غرب آسیا را در سوریه از آن خود کردند و تیم صباباتری به عنوان نماینده ایران و غرب آسیا راهی پیکارهای بسکتبال باشگاه های آسیا شد.

هاکوب خاجیریان که چهارشنبه هفته گذشته به کشورمان آمده بود، امروز تهران را ترک کرد. وی در این مدت همچنین در مورد رقابت های جوانان 2007 آسیا و برگزاری آن در ایران مذاکراتی را با مسئولان فدراسیون بسکتبال کشورمان انجام داد.

کد مطلب 604224

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