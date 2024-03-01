اولین دقایق انتخابات در استان سمنان با مشارکت ۵هزار نفر همراه شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا هاشمی ظهر آدینه در بازدید از ستاد انتخابات استان سمنان مستقر در استانداری ضمن بیان اینکه تمامی امکانات لازم برای مشارکت حداکثری مردم پای صندوق‌های رأی مهیا است، ابراز داشت: از شهروندان درخواست می‌شود این حضور را به ساعات پایانی مهلت رأی‌گیری موکول نکنند.

وی ضمن بیان اینکه اولین دقایق رأی‌گیری در استان سمنان با مشارکت پنج هزار نفر همراه شد، افزود: خوشبختانه مردم استان از همان ابتدای صبح در این کار خیر مشارکت خود را نشان دادند.

استاندار سمنان بابیان اینکه شعبه‌های اخذ رأی به نام شهدای استان نامگذاری شده است، ابراز داشت: هدف از این اقدام تجدید بیعت با آرمان‌های شهدا و امام راحل با حضور در پای صندوق‌های رأی است.

هاشمی ضمن بیان اینکه در فرایند انتخابات استان سمنان رتبه برتر کشور را کسب کرده است، تصریح کرد: تمامی شعبه‌های اخذ رأی در استان سمنان به موقع به فرایند بر خط متصل شدند.

وی افزود: حضور گسترده مردم پای صندوق‌های رأی برگ زرین دیگری را بر کتاب قطور انقلاب خواهد افزود لذا همه آحاد جامعه را به این مشارکت دعوت می‌کنیم.