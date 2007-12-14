براون مدعی ضرورت تشدید تحریمها علیه ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "گوردون براون" دیشب طی سخنانی در یک کمیته پارلمانی انگلیس با بیان این سخنان ادعا کرد حکومت ایران توضیح کاملی درباره اینکه چرا اورانیوم غنی سازی می کند، نداده است.

وی افزود: اگر ایران اورانیوم غنی سازی می کند یا به دنبال آن است، در وضعیتی که هیچ برنامه واقعی برای انرژی هسته ای غیرنظامی ندارد، این پرسش مطرح است که چه انگیزه و چه هدفی از غنی سازی اورانیوم در کوتاه مدت می تواند داشته باشد.

براون در ادامه گفت: دنیا در پافشاری بر تحریمهایی که ایران را به مسیر درست بازگرداند، درست عمل می کند.

اظهارات براون به دنبال انتشار گزارش ارزیابی 16 سازمان اطلاعاتی آمریکا بیان می شود که در آن تصریح شده برنامه هسته ای ایران جنبه نظامی ندارد.