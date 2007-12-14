دبیر کل ناتو خواستار تقویت نظامیان حاضر در افغانستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه سوئیسی باسلر، " یاپ د هوپ شفر" در ادامه سخنان خود در توکیو اظهار داشت: من از اوضاع کنونی و رویدادهایی که هر روزه در افغانستان اتفاق می افتد و منجر به کشته و زخمی شدن مردم و ویرانی بیشتر این کشور می شود، رضایت نداشته و خواهان بهبود این وضعیت هستم.

دبیر کل ناتو که پس از گفتگوی سه روزه با مقامات دولتی ژاپن در میان خبرنگاران سخن می گفت، افزود: گمان می کنم که باید شرایط و زمینه های لازم را برای تسریع در بهبود اوضاع افغانستان فراهم کرده و تمام تلاش ها در این جهت به کار گرفته شود.

وی از مقامات ژاپن به عنوان ریاست آتی گروه هشت خواست تا کمکهای لازم به منظور تغییر سریع در چهره کنونی افغانستان را در اختیار این کشور قرار دهد.

این دومین دیدار دبیر کل ناتو از ژاپن بود.