اعتراض به شكست كشتي گير آمريكايي

به گزارش خبرنگار "مهر" در ديدارهاي مرحله يك هشتم نهايي وزن 55 كيلوگرم جام تختي و درديدار هنسون با آرسين چيتن از تركيه هنسون عليرغم اجراي فنون متعدد و نمايش تهاجمي و يك طرفه اي كه داشت با نتيجه 5 بر4 مغلوب كشتي گير تركيه ايي شد.

اشتباهات محض داوري و خصوصا نماينده تركيه اي فدراسيون جهاني كشتي ( فيلا) در اين رقابتها باعث شد تا قهرمان آمريكايي كشتي جهان در عين ناباوري تن به شكست دهد.

وضوح ضعف داوري در اين ديدار به قدري بود كه تماشاگران در پايان ديدار واعلام شكست هنسون او را به شدت تشويق كرده و به داوري اين ديدار معترض شدند.